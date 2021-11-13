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Haberler Ekonomi Altın fiyatı patladı! Dün altın alan aldı! Öyle bir yükseldi ki! Gram altın 600 TL sınırında! 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı

Altın fiyatı patladı! Dün altın alan aldı! Öyle bir yükseldi ki! Gram altın 600 TL sınırında! 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı

14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı merak ediliyor. Son zamanların en çok konuşulan konularından biri olan altın fiyatları gündeme bomba gibi girdi! Gram altın 600 liraya yaklaşırken; çeyrek altın ise adeta 1000 lira oldu! Dün altın alanlar büyük kara çıkarken, bugün altın alacaklar ise tekrardan düşmesini bekleyecek! Hem yatırım, hem hediye, hem de borç kapamada sarfedilen altının son durumu dengeleri değiştirdi. Milyonları şoke eden altın fiyatları, rekora koşmaya başladı. Ekim ayının son günlerinden sonra yukarıya yönlü bir artış yaşam sürdüren altın, şimdi adeta uçtu gitti!

takvim.com.tr
13.11.2021 09:45 - Son Güncelleme: 13.11.2021 09:45
Altın fiyatı patladı! Dün altın alan aldı! Öyle bir yükseldi ki! Gram altın 600 TL sınırında! 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı

Milyonlarca vatandaşın araştırdığı ve merak ettiği konulardan birisi elbette altın fiyatları oluyor. Binlerce bireyin gün içerisinde alımını ve satımını yaptığı altın fiyatlarında son hal ise ağızları açık bıraktı. Ekim ayının son günlerinde; dolar yükselince, altında direkt olarak artmıştı. Şimdi ise altın fiyatlarında şok bir yükselme yaşandı. İki gün evvel her şey normalken; şimdi ise ortalık karıştı. Gram altının 600 sınırına yaklaştığı görülürken; çeyrek altın ise 1000 lira olmasına ramak kaldığını adeta gösterdi. Gün içindeki al – sat işleminden ve siyasi halinde etkilenen altın aynı vakitte döviz kurunda da etkileniyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilen bütün detaylar…

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Altın fiyatı patladı! Dün altın alan aldı! Öyle bir yükseldi ki! Gram altın 600 TL sınırında! 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı

Altının gram fiyatı, yeni güne sınırlı da olsa düşüşle başlamasının sonrasında saat 11.05 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 592,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 970 lira, Cumhuriyet altını da 3.954 liradan satılıyor.

Altın fiyatı patladı! Dün altın alan aldı! Öyle bir yükseldi ki! Gram altın 600 TL sınırında! 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı

Altının ons fiyatı ise enflasyona dair kaygılarla arka arkaya 6 gün yükselmesinin sonrasında bugün düşüşe geçerken, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.857 dolardan alıcı buluyor.

Altın fiyatı patladı! Dün altın alan aldı! Öyle bir yükseldi ki! Gram altın 600 TL sınırında! 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı

Analistler, altının ons fiyatında kar satışları ve yatırımcıların enflasyona dair endişeleri göz ardı etmesi ile bugün düşüş yaşansa da 5 ayın en yüksek seviyelerinin korunduğunu söyledi.

Altın fiyatı patladı! Dün altın alan aldı! Öyle bir yükseldi ki! Gram altın 600 TL sınırında! 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı

Yurt içersinde ise dolar kurundaki oynaklığın altın fiyatları üstünde etkili olduğunu bildiren analistler, bugün Avro Bölgesi'nde endüstri üretimi ile ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi bilgilerinin takip edileceğini bildirdi.

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