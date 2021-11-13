Altın fiyatı patladı! Dün altın alan aldı! Öyle bir yükseldi ki! Gram altın 600 TL sınırında! 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı

Milyonlarca vatandaşın araştırdığı ve merak ettiği konulardan birisi elbette altın fiyatları oluyor. Binlerce bireyin gün içerisinde alımını ve satımını yaptığı altın fiyatlarında son hal ise ağızları açık bıraktı. Ekim ayının son günlerinde; dolar yükselince, altında direkt olarak artmıştı. Şimdi ise altın fiyatlarında şok bir yükselme yaşandı. İki gün evvel her şey normalken; şimdi ise ortalık karıştı. Gram altının 600 sınırına yaklaştığı görülürken; çeyrek altın ise 1000 lira olmasına ramak kaldığını adeta gösterdi. Gün içindeki al – sat işleminden ve siyasi halinde etkilenen altın aynı vakitte döviz kurunda da etkileniyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilen bütün detaylar…