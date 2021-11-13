Altın fiyatı patladı! Dün altın alan aldı! Öyle bir yükseldi ki! Gram altın 600 TL sınırında! 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı
14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı merak ediliyor. Son zamanların en çok konuşulan konularından biri olan altın fiyatları gündeme bomba gibi girdi! Gram altın 600 liraya yaklaşırken; çeyrek altın ise adeta 1000 lira oldu! Dün altın alanlar büyük kara çıkarken, bugün altın alacaklar ise tekrardan düşmesini bekleyecek! Hem yatırım, hem hediye, hem de borç kapamada sarfedilen altının son durumu dengeleri değiştirdi. Milyonları şoke eden altın fiyatları, rekora koşmaya başladı. Ekim ayının son günlerinden sonra yukarıya yönlü bir artış yaşam sürdüren altın, şimdi adeta uçtu gitti!
Milyonlarca vatandaşın araştırdığı ve merak ettiği konulardan birisi elbette altın fiyatları oluyor. Binlerce bireyin gün içerisinde alımını ve satımını yaptığı altın fiyatlarında son hal ise ağızları açık bıraktı. Ekim ayının son günlerinde; dolar yükselince, altında direkt olarak artmıştı. Şimdi ise altın fiyatlarında şok bir yükselme yaşandı. İki gün evvel her şey normalken; şimdi ise ortalık karıştı. Gram altının 600 sınırına yaklaştığı görülürken; çeyrek altın ise 1000 lira olmasına ramak kaldığını adeta gösterdi. Gün içindeki al – sat işleminden ve siyasi halinde etkilenen altın aynı vakitte döviz kurunda da etkileniyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilen bütün detaylar…
Altının gram fiyatı, yeni güne sınırlı da olsa düşüşle başlamasının sonrasında saat 11.05 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 592,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 970 lira, Cumhuriyet altını da 3.954 liradan satılıyor.