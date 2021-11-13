Asgari ücrete ek zam imkanı! %25-30 formülü gündemde: Vergi kaldırılacak mı?
Yeni asgari ücrete ilişkin yüzde 25-30 zam gibi formüller gündeme gelirken, verginin kaldırılması da masada. Gelirler bu yolla da artırılabilecek. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Vergilerle ilgili bir değişiklik olacak mı? İşte asgari ücret zammıyla ilgili merak edilen tüm detaylar...
13.11.2021 06:59
- Son Güncelleme: 13.11.2021 06:59
Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren asgari ücret zammına ilişkin birbiri ardına gelen açıklamalar beklentileri yükseltti.