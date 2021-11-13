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Haberler Ekonomi Asgari ücrete ek zam imkanı! %25-30 formülü gündemde: Vergi kaldırılacak mı?

Asgari ücrete ek zam imkanı! %25-30 formülü gündemde: Vergi kaldırılacak mı?

Yeni asgari ücrete ilişkin yüzde 25-30 zam gibi formüller gündeme gelirken, verginin kaldırılması da masada. Gelirler bu yolla da artırılabilecek. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Vergilerle ilgili bir değişiklik olacak mı? İşte asgari ücret zammıyla ilgili merak edilen tüm detaylar...

13.11.2021 06:59 - Son Güncelleme: 13.11.2021 06:59
Asgari ücrete ek zam imkanı! %25-30 formülü gündemde: Vergi kaldırılacak mı?

Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren asgari ücret zammına ilişkin birbiri ardına gelen açıklamalar beklentileri yükseltti.

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Asgari ücrete ek zam imkanı! %25-30 formülü gündemde: Vergi kaldırılacak mı?

Asgari ücret zammında yüzde 25-30 oranları ön plana çıkıyor.

Asgari ücrete ek zam imkanı! %25-30 formülü gündemde: Vergi kaldırılacak mı?

Net asgari ücret zam yüzde 25 olursa 3 bin 532, yüzde 30 olursa da 3 bin 673 liraya çıkacak.

Asgari ücrete ek zam imkanı! %25-30 formülü gündemde: Vergi kaldırılacak mı?

Asgari ücretin tamamen veya kısmen vergi dışı bırakılması da gündemde.

Asgari ücrete ek zam imkanı! %25-30 formülü gündemde: Vergi kaldırılacak mı?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

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