EYT, Emeklilikte Yaşa Takılanlar asgari ücret ve 3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler! Beklenen tarih açıklandı

Peş peşe açıklama yapıldı. İşte yeni karar, o tarih belli oldu. Erken emeklilikte yaşa takılanlar yani kısa adıyla EYT, 300 ek gösterge ve milyonların beklediği asgari ücret ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren EYT çalışması da çoğu yönden devam ediyor. 9 Eylül 1999 evvel sigortalı olup yaş dışındaki sene ve prim şartlarını tamamlayanlar yaşa bakılmadan emekli olmak istiyor. Bu hususta oluşturulan çalışmalarda ise farklı formüller üstünde duruluyor. İşte EYT, (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) asgari ücret ve 3600 ek gösterge ile ilgili flaş gelişmeler...