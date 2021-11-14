EYT, Emeklilikte Yaşa Takılanlar asgari ücret ve 3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler! Beklenen tarih açıklandı
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), asgari ücret ve 3600 ek gösterge ile alakalı son dakika gelişmesi. Resmen belli oldu. Flaş karar verildi. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor. Tarih belli oldu. Asgari ücret ve 3600 ek gösterge ile alakalı yeni gelişme. Emeklilikte yaşa takılanlarla alakalı bir açıklama daha geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'in "Öncelikli gündemimiz değil" sözlerinin sonrasında AK Parti'den son dakika açıklaması geldi. İşte detaylar... 10 yıl prim ile emeklilik imkanı! Eğer 9 Eylül 1999 tarihinde... EYT'de Finlandiya modeli nedir? İşte adım adım emeklilik…
Peş peşe açıklama yapıldı. İşte yeni karar, o tarih belli oldu. Erken emeklilikte yaşa takılanlar yani kısa adıyla EYT, 300 ek gösterge ve milyonların beklediği asgari ücret ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren EYT çalışması da çoğu yönden devam ediyor. 9 Eylül 1999 evvel sigortalı olup yaş dışındaki sene ve prim şartlarını tamamlayanlar yaşa bakılmadan emekli olmak istiyor. Bu hususta oluşturulan çalışmalarda ise farklı formüller üstünde duruluyor. İşte EYT, (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) asgari ücret ve 3600 ek gösterge ile ilgili flaş gelişmeler...
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili son dakika açıklamaları peş peşe geliyor. Konuyla ilgili hükümetin çalışma başlattığı bildirilmiş ancak, düzenlemeye ilişkin bir ayrıntı verilmemişti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise dün yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" demişti. Bakan Bilgin'in bu açıklaması EYT çalışması ile ilgili kafalarda soru işareti yaratmıştı. Bugün konuyla ilgili AK Parti'den bir açıklama geldi.
Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "EYT ile ilgili bir konu Meclis Genel Kurulu'nda gündeme geldi. Ortada herhangi farklı bir açıklama söz konusu değil" dedi.
Asgari ücret ve 3600 ek gösterge çalışmalarına işaret eden Akbaşoğlu, konuların bir sıralama ve proses idaresi kapsamında ele alındığını kaydetti.