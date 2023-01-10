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Haberler Ekonomi Altın, dolar hak getire! Yeni yılda bunu yapan 10 katını geri alır! Uzman isimden bomba tavsiye...

Altın, dolar hak getire! Yeni yılda bunu yapan 10 katını geri alır! Uzman isimden bomba tavsiye...

2023 altın ve dolar yılı değil bu paritenin yılı! Uzman isimden bomba tavsiyeler geldi. Yatırımcılar kazanmak istiyorsa dinlesin! 2023'ün zengin edecek tavsiyesi! 2023 gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, ons altın fiyatlarında dalgalanma devam ederken altın alanlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Özellikle altın artacak mı sorusu en sık aratılanlar arasında yerini alıyor. Peki, en iyi yatırım aracı ne? İşte zengin edecek o tavsiye...

takvim.com.tr
10.01.2023 23:11 - Son Güncelleme: 10.01.2023 23:11
Altın, dolar hak getire! Yeni yılda bunu yapan 10 katını geri alır! Uzman isimden bomba tavsiye...

2023 yılında bunu yapan kazanacak! Uzman isimden bomba tavsiyeler! İşte 2023 altın, dolar yorumu...

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Altın, dolar hak getire! Yeni yılda bunu yapan 10 katını geri alır! Uzman isimden bomba tavsiye...

GRAM ALTIN FİYATI

1.148,83

1.153,38


Altın, dolar hak getire! Yeni yılhttps://itkv.tmgrup.com.tr/album/2023/01/10/altin-dolar-hak-getire-yeni-yilda-bunu-yapan-10-katini-geri-alir-uzman-isimden-bomba-tavsiye-1673380648244.jpgda bunu yapan 10 katını geri alır! Uzman isimden bomba tavsiye...

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

1.043,44

1.110,71

Altın, dolar hak getire! Yeni yılda bunu yapan 10 katını geri alır! Uzman isimden bomba tavsiye...

GREMSE ALTIN FİYATI

18.554,00

18.850,00

Altın, dolar hak getire! Yeni yılda bunu yapan 10 katını geri alır! Uzman isimden bomba tavsiye...

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

633,34

761,70

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