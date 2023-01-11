5.000 prim + 99 ö. sigorta ile emeklilik şartları değişti! EYT'de SAYAÇ açıldı! 2000 girişlilere kısmi emeklilik SGK gün yıl yaş şartı tablosu! Bağkur prim eşitleme, stajyerler...
EYT düzenlemesinde şartlar belli oldu ve düzenlemeyle birlikte emekli olacaklar maaş ile tazminat hesaplarını yapmaya başladı. Çalışma Bakanı Bilgin son dakika açıklamasında,"Konu bizden çıktı. Meclis gündemine gelmesi artık siyasetin vereceği bir karar" dedi. Peki, EYT ne zaman yürürlüğe girecek? EYT ile kimler emekli olacak? İşte son gelişmeler...
11.01.2023 11:03 - Son Güncelleme: 11.01.2023 11:04
Milyonların merakle beklediği EYT yasası için geri sayım sona eriyor. EYT düzenlemesiyle emeklilik şartları değişti. Yaş sınırının ortadan kalkmasıyla birlikte emekli olacak EYT'liler merakla yasalaşma sürecini bekliyor. Bu kapsamda maaş ve kıdem tazminatı hakkında aramalar da hız kazandı. Peki, EYT yasası Meclis'e geldi mi? EYT Bağkur prim eşitleme var mı? İşte EYT'ye dair son gelişmeler haberimizde!