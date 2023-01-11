EYT’liye yol haritası! Süreç nasıl ilerleyecek? Başvurular nasıl yapılacak? Çalışan-çalışmayan hangi yolu izleyecek?
Milyonlarca EYT'liye emeklilik yolunu açacak çalışma tamamlandı, sıra yasa sürecine geldi. Peki emeklilik işlemleri ne zaman başlayacak? Hangi yollar izlenecek? İşte bu soruların yanıtları...
11.01.2023 06:57 - Son Güncelleme: 11.01.2023 06:57
Prim şartı Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda kadınlarda 7200 gün (20 yıl), erkeklerde ise 9 bin gün (25 yıl) olarak belirlendi.
ÇALIŞAN NE YAPACAK?
Öncelikle yasanın çıkarak Resmi Gazete'de yayımlanması beklenecek. Bu aşamadan sonra uygulama yönetmeliğine göre başvuru aşamasına geçilecek.