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Haberler Ekonomi EYT’liye yol haritası! Süreç nasıl ilerleyecek? Başvurular nasıl yapılacak? Çalışan-çalışmayan hangi yolu izleyecek?

EYT’liye yol haritası! Süreç nasıl ilerleyecek? Başvurular nasıl yapılacak? Çalışan-çalışmayan hangi yolu izleyecek?

Milyonlarca EYT'liye emeklilik yolunu açacak çalışma tamamlandı, sıra yasa sürecine geldi. Peki emeklilik işlemleri ne zaman başlayacak? Hangi yollar izlenecek? İşte bu soruların yanıtları...

FARUK ERDEM
takvim.com.tr
11.01.2023 06:57 - Son Güncelleme: 11.01.2023 06:57
EYT’liye yol haritası! Süreç nasıl ilerleyecek? Başvurular nasıl yapılacak? Çalışan-çalışmayan hangi yolu izleyecek?

Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili düzenleme artık Meclis aşamasına gelmiş durumda.

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EYT’liye yol haritası! Süreç nasıl ilerleyecek? Başvurular nasıl yapılacak? Çalışan-çalışmayan hangi yolu izleyecek?

Tasarının yasalaşmasıyla ilk etapta 2 milyon 250 bin EYT'li hemen emeklilik hakkına kavuşacak. EYT'lilerin emekli olabilmeleri için SSK'da en az 5000 gün ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl şartı bulunuyor.

EYT’liye yol haritası! Süreç nasıl ilerleyecek? Başvurular nasıl yapılacak? Çalışan-çalışmayan hangi yolu izleyecek?

Prim şartı Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda kadınlarda 7200 gün (20 yıl), erkeklerde ise 9 bin gün (25 yıl) olarak belirlendi.

EYT’liye yol haritası! Süreç nasıl ilerleyecek? Başvurular nasıl yapılacak? Çalışan-çalışmayan hangi yolu izleyecek?

EYT'lilerin bir kısmı çalışırken bir kısmı da çalışmıyor. Çalışan EYT'liler açısından izlenecek yol şu şekilde olacak:

EYT’liye yol haritası! Süreç nasıl ilerleyecek? Başvurular nasıl yapılacak? Çalışan-çalışmayan hangi yolu izleyecek?

ÇALIŞAN NE YAPACAK?
Öncelikle yasanın çıkarak Resmi Gazete'de yayımlanması beklenecek. Bu aşamadan sonra uygulama yönetmeliğine göre başvuru aşamasına geçilecek.

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