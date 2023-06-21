Altın birikimi yapanlar dikkat! İslam Memiş'ten son 19 saat uyarısı geldi! Hemen bunu yapın!
ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz artırım sürecinin sona ermesi, küresel ölçekte hala etkisini sürdürüyor. Türkiye ise Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından göreve başlayan yeni ekonomi yönetiminin izleyeceği adımları merakla bekliyor. 22 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, yeni ekonomi yönetiminin ilk önemli sınavı olacak.
FED'in faiz kararları, ons altın fiyatlarını etkilerken, Türk lirasının değeri ise dövizin performansıyla birlikte belirleniyor. Bu nedenle, Türk lirasının seviyesi ve dolayısıyla gram ve çeyrek altın fiyatları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) PPK toplantısının ardından ortaya çıkacak kararlarla şekillenecek.
Altın yatırımcılarının dikkatle beklediği TCMB'nin açıklamalarıyla ilgili olarak altın ve para uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki gelişmeleri değerlendirdi.
Altının uzun vadeli beklentilerini pozitif yönde koruduğunu belirten Memiş, yakın tarihli fiyat hareketlerini ise şu şekilde açıkladı: "Ons altında 1966 ve 1976 dolar direnç seviyeleri bulunuyor. Ancak, daha önce de belirttiğim gibi yükselişlerin kalıcı olmayacağı uyarısında bulunmuştum. Tekrar 1940 dolar seviyesinin altına inildi ve özellikle dolar endeksindeki toparlanma ile ons altının fiyatında düşüşler devam edebilir."
Memiş, XAU/USD paritesinin yılın geri kalanında yukarı yönlü hareketler sergileyeceğini ve 2250 ve sonrasında 2350 dolar seviyelerinin yıl sonuna kadar kırılmasını beklediğini ifade etti. Gram altının ise 1475 lira seviyesinde olduğunu belirten Memiş, bu seviyenin altına düşülmesi durumunda üçüncü bir alım fırsatı doğacağını söyledi. Memiş, önümüzdeki haftalarda en azından Türk lirası bazında altın fiyatlarının yükselmesinin muhtemel olduğunu vurguladı.