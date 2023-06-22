2023 THY İstanbul Yenişehir evleri 1+1, 2+1, 3+1 daire kura TAKVİMİ ve İSİM LİSTESİ! EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUCU SORGULA!

THY Emlak Konut kura çekimi ve isim listesi hakkında araştırmalar devam ediyor. İstanbul'da ev sahibi olmak isteyenlerin merakla beklediği kura günü henüz açıklanmadı. 120 ay vade, 7 bin 500 liradan başlayan taksit imkanının verildiği projenin tüm detayları ise belli oldu. Buna göre toplamda 13.000 bağımsız bölümün yer aldığı Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi büyük bir kent vizyonuyla sosyal konut projesi kapsamında kura ile satışa sunulacak. Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a gerçekleştirilecek. İşte merak edilenler...