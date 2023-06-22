2023 THY İstanbul Yenişehir evleri 1+1, 2+1, 3+1 daire kura TAKVİMİ ve İSİM LİSTESİ! EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUCU SORGULA!
İstanbul Arnavutköy ilçesinde gerçekleştirilen THY Emlak Konut projesi başvuruları sona erdi ve şimdi gözler başvuru sonuçları ve kura çekimi tarihine çevrildi. Megakent İstanbul'da 1+1, 2+1, 3+1 gibi farklı tiplerde ev sahibi olma hayali kuran birçok kişi başvurularını tamamladı ve şimdi heyecanla sonuçları bekliyor. Başvuru yapan adaylar arasından ev sahibi olma şansını belirlemek için kura çekimi gerçekleştirilecek. Ancak öncelikle bazı şartların sağlanması gerekmektedir. İlk olarak, başvuru yapanların İstanbul'da ikamet etmeleri ve hane halkı üzerine kayıtlı bir evlerinin olmaması gerekiyor.
THY Emlak Konut kura çekimi ve isim listesi hakkında araştırmalar devam ediyor. İstanbul'da ev sahibi olmak isteyenlerin merakla beklediği kura günü henüz açıklanmadı. 120 ay vade, 7 bin 500 liradan başlayan taksit imkanının verildiği projenin tüm detayları ise belli oldu. Buna göre toplamda 13.000 bağımsız bölümün yer aldığı Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi büyük bir kent vizyonuyla sosyal konut projesi kapsamında kura ile satışa sunulacak. Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a gerçekleştirilecek. İşte merak edilenler...
EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA NE ZAMAN?
Emlak Konut GYO ve THY'nin, İstanbul'da ilk evini alacaklar için başlattığı "Yenişehir Evleri Arnavutköy" projesinin kura başvuruları tamamlandı ancak kura çekim tarihine ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor.
Kura tarihi belli olur olmaz haberimizde yer verilecektir.