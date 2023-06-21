Memura 40 bin TL, SSK Bağ-kur, EYT emeklisine 30 bin TL para! Bayramdan önce ikramiye gibi ödenecek! O banka 7 bin 500 TL üzeri maaş alanlara...

3 banka jet hızıyla yeni ihtiyaç kredisi kampanyalarını duyurdu. Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası memur, emekli için kredi kampanyası başlattı. Halkbank, ''Kredi Ödemelerinizi; Aylık eşit taksitli, Artan taksitli, Azalan taksitli, 3 ayda bir eşit taksitli, Serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.'' dedi. Ziraat Bankası da ''50.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 aya kadar, 50.001 TL ve üzeri ile 100.000 TL arası krediler için 24 aya kadar ve 100.001 TL ve üzeri olan krediler için ise 12 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.'' duyurusunda bulundu. İşte banka banka ihtiyaç kredisi kampanyaları...