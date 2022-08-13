Altın alacaklara ve yatırımcısına kritik uyarı! Tarih verildi; bu saatten sonra alacak olan hiç almasın… 40 gram bilezik ve 0.5 gram altın ne kadar?

Ons altın fiyatları, ABD enflasyon rakamları ardından dar bantta hareket ederken; ons altın şu dakikalarda 1790 dolar civarında bulunuyor. Gram altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1034 lira civarında hareket ediyor. Altının ons fiyatı, dün belirtiler ABD temmuz ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin altında gelmesi ile 1807 dolara kadar yükselerek 1 ayın en yüksek civarını görürken; yeni prosedür gününde ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarıyla geriledi. Ons altın bugün içinde en yüksek 1793 dolar civarını; en düşük 1783 dolar civarını gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,12 oranında düşüşle 1790 dolarda hareket ediyor.