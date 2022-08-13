Altın alacaklara ve yatırımcısına kritik uyarı! Tarih verildi; bu saatten sonra alacak olan hiç almasın… 40 gram bilezik ve 0.5 gram altın ne kadar?
FED toplantısından sonra alınan kararla eş güdümlü altın fiyatları bir anda artış yaşamıştı. Altının yükselmesini beklemeyen vatandaşlar ise yüksek fiyatlar karşısına neye uğradığını şaşırmıştı. Peki, altın ne kadar oldu? Altın alacaklara ve yatırımcısına kritik bir ikaz geldi! Altın alacaklar bağlamında tarih verilerek ikazlar yapılırken; o saatten sonra altın alacak vatandaşların hiç almamasının daha iyi olduğuna dair yorumlar arka arkaya yapıldı.
Ons altın fiyatları, ABD enflasyon rakamları ardından dar bantta hareket ederken; ons altın şu dakikalarda 1790 dolar civarında bulunuyor. Gram altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1034 lira civarında hareket ediyor. Altının ons fiyatı, dün belirtiler ABD temmuz ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin altında gelmesi ile 1807 dolara kadar yükselerek 1 ayın en yüksek civarını görürken; yeni prosedür gününde ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarıyla geriledi. Ons altın bugün içinde en yüksek 1793 dolar civarını; en düşük 1783 dolar civarını gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,12 oranında düşüşle 1790 dolarda hareket ediyor.
Gram altının fiyatı yeni güne düşüşle başlarken; gün içinde en yüksek 1034,68 lira civarını, en düşük ise 1022,57 lira seviyesini gördü. Gram altın, dolar kurunda yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ederken, saat 13:17 itibarıyla yüzde 0,45 oranında yükselişle 1034,82 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1702 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 002 liradan prosedür görüyor.
İslam Memiş açıklama yaptı
Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş ise öngörülerine kaldığı yerden devam ediyor. Memiş, bu kez de bilhassa elinde reşat altın sahip olan vatandaşlar bağlamında müjdeyi verdi. Memiş, müjdeyi verdi lakin çok mühim bir not da ekledi.
ARTIK 22 AYAR OLDU!
"Ben bu sisteme girmediğimi, desteklemediğimi daha evvel söylemiştim" diyen İslam Memiş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile şu cümleleri kullandı:
"Size bir şey söyleyeyim;