Altın alacaklara ve yatırımcısına ezber bozan uyarı! Tarih verildi; Bu saatten sonra alacak olan hiç almasın… 1 gram altınınız bile varsa çabuk bakın!

Altın fiyatları, sabahın erken saatlerinden itibaren çoğu altın yatırımcısı doğrultusundan sorgulanmaya başladı. Peki, gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Analistler, enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan yatırımcıların merkez bankalarının aksiyonlarına dair daha çok netlik beklediğini belirterek, piyasaların Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'ndan gelecek haber akışına odaklandığını ifade etti.