Altın alacaklara ve yatırımcısına ezber bozan uyarı! Tarih verildi; Bu saatten sonra alacak olan hiç almasın… 1 gram altınınız bile varsa çabuk bakın!
Altın fiyatlarıyla ilgili uzmanlar önemli açıklamalar yapıyor. Her zaman en güvenilir yatırım aracı olarak kabul edilen altın ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Altın fiyatları bir düşüp, bir artarken uzmanların görüşleri kafalardaki soru işaretlerini giderecek türden oluyor. Yatırımcılar bu haftaki Jackson Hole merkez bankaları sempozyumundan Fed para siyasetine dair ipuçları beklerken doların hafif gerilemesiyle altın yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1764 dolara yükseldi. İç piyasada gram altın 1030 lira, çeyrek altın 1677 lira, cumhuriyet altını 6 bin 901 liradan satılıyor.
Altın fiyatları, sabahın erken saatlerinden itibaren çoğu altın yatırımcısı doğrultusundan sorgulanmaya başladı. Peki, gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Analistler, enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan yatırımcıların merkez bankalarının aksiyonlarına dair daha çok netlik beklediğini belirterek, piyasaların Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'ndan gelecek haber akışına odaklandığını ifade etti.
Altın için hayrete düşüren açıklama
Küresel piyasalarda meydana gelen beklendi ardından altın fiyatları geri çekilmişti. Yukarı yönlü hareketlenmelerde izleneceği belirtiler kritik seviyelerin çok uzağında kalan altın amacıyla bir bildirimde UBS Asya Pasifik Kur ve Emtia Müdürü Dominic Schneider'den geldi.
UBS Asya Pasifik Kur ve Emtia Müdürü Dominic Schneider son ilerlemeler ve FED toplantısı evvel yeni bir değerlendirmede bulundu. Dominic Schneider yapmış bulunduğu altın analizinde küresel ekonomide gelecek işaretlerini ele aldı. Altın alacaklar yada tutanlar amacıyla görüşlerini aktaran UBS Asya Pasifik Kur ve Emtia Müdürü Dominic Schneider "Taktiksel bir pozisyonunuz varsa kapatın, yok şayet stratejik bir pozisyondaysanız hedgeleyin. küresel ekonomide toparlanma sinyalleri piyasaların daha düşük bir civarda dengeleneceğini gösteriyor'' şeklinede konuştu.