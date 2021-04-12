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Altın alacaklar dikkat son günler! Altınlarını aldılar aldılar, alamadılar kafaları çok ağrıyacak! Öyle bir çakıldı ki, resmen...

Altın maliyetlerindeki düşüş her ne kadar çalkantılı olsa dahi uzmanlar, altın maliyetlerini için bu maliyetlerin 'aldatmaca' olduğunu belirtiyor. Bu da kısa bir vakit içerisinde altın maliyetlerinin yine yükseleceği anlamına geliyor. Bugün altın almak isteyenler ise ellerini seri yakalamalı. Bedelleri gün içinde farklılık yaşayan altın maliyetlerinin ne kadar olduğu ise merak ediliyor. Altın, iki haftalık kaybın ardından, yatırımcıların Fed'in enflasyon ve büyüme yorumlarına ağırlık vermesiyle bu haftayı kazançla kapatmaya doğru ilerliyor. Gram altın ise bu hafta işlem gördüğü dar fiyat aralığından biraz çıkmış durumda. Perşembe günü gerçekleştirilen Monetary Fund panelinde, Fed Başkanı Jerome Powell, ABD'yi yeniden muhteşem bir ekonomi haline getireceğini taahhüt etti ve enflasyon ile ilgili endişeleri dindirdi.


12.04.2021 08:43 - Son Güncelleme: 12.04.2021 08:45
Altın alacaklar dikkat son günler! Altınlarını aldılar aldılar, alamadılar kafaları çok ağrıyacak! Öyle bir çakıldı ki, resmen...

Altın yatırımcılarının yüzlerini her zaman güldüren kıymetli varlıktır. Yıllardır altın birikimi yapanlar; altın birikiminin Dolar ve Euro gibi döviz yatırımlarından daha iyi olduğunu sık sık dile getirir. Değerli bir varlık olan altın fiyatları ise düne göre büyük bir çakılama yaşayan altın fiyatları alacaklar için son alarmlarını verdi. Saati saatine uymayan altın fiyatlarında kırmızı alarm çalmaya başladı. Altın, önceki iki haftayı üst üste kayıpla kapattıktan sonra, bu haftayı yüzde 1,5 yükselişle kazançla kapatmaya doğru ilerliyor. Gram altın ise bu hafta işlem gördüğü dar fiyat aralığından biraz sıyrılmış durumda

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Altın alacaklar dikkat son günler! Altınlarını aldılar aldılar, alamadılar kafaları çok ağrıyacak! Öyle bir çakıldı ki, resmen...

Merak edilen altın fiyatlarının yanında altın fiyatındaki değişiklikler kafalarda soru işareti bırakıyor. Fakat uzmanlar açık sözlülükle, altın fiyatlarının yaklaşık bir ay sonra 780 ile 800 lira arasında olacağına değiniyor.

Altın alacaklar dikkat son günler! Altınlarını aldılar aldılar, alamadılar kafaları çok ağrıyacak! Öyle bir çakıldı ki, resmen...

Kar yapmak isteyenler için büyük bir fırsat varken, altın almak isteyenler ise en kısa sürede almalılar. İşte Çeyrek, gram ve diğer altın çeşitlerinin fiyatları!

Altın alacaklar dikkat son günler! Altınlarını aldılar aldılar, alamadılar kafaları çok ağrıyacak! Öyle bir çakıldı ki, resmen...

Altın piyasasında haftanın kapanış fiyatları şu şekilde sıralanıyor. Gram altın alış fiyatı 458,07 TL – satış fiyatı 457,82TL oluyor. Aradaki makas farkının çok az olması ise gram altın alacakları büyük bir şaşkınlığa sürüklüyor.

Altın alacaklar dikkat son günler! Altınlarını aldılar aldılar, alamadılar kafaları çok ağrıyacak! Öyle bir çakıldı ki, resmen...

Çeyrek altın alış fiyatı 730,00 TL – satış fiyatı 754,00TL olarak verilere aktarıldı. Sık sık tercih edilen bu iki altın fiyatlarının hemen aynında diğer altın fiyatları da dikkatleri üzerine çekiyor.