Altın alacaklar dikkat son günler! Altınlarını aldılar aldılar, alamadılar kafaları çok ağrıyacak! Öyle bir çakıldı ki, resmen...

Altın maliyetlerindeki düşüş her ne kadar çalkantılı olsa dahi uzmanlar, altın maliyetlerini için bu maliyetlerin 'aldatmaca' olduğunu belirtiyor. Bu da kısa bir vakit içerisinde altın maliyetlerinin yine yükseleceği anlamına geliyor. Bugün altın almak isteyenler ise ellerini seri yakalamalı. Bedelleri gün içinde farklılık yaşayan altın maliyetlerinin ne kadar olduğu ise merak ediliyor. Altın, iki haftalık kaybın ardından, yatırımcıların Fed'in enflasyon ve büyüme yorumlarına ağırlık vermesiyle bu haftayı kazançla kapatmaya doğru ilerliyor. Gram altın ise bu hafta işlem gördüğü dar fiyat aralığından biraz çıkmış durumda. Perşembe günü gerçekleştirilen Monetary Fund panelinde, Fed Başkanı Jerome Powell, ABD'yi yeniden muhteşem bir ekonomi haline getireceğini taahhüt etti ve enflasyon ile ilgili endişeleri dindirdi.





12.04.2021 08:43 - Son Güncelleme: 12.04.2021 08:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





