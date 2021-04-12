Altın alacaklar dikkat son günler! Altınlarını aldılar aldılar, alamadılar kafaları çok ağrıyacak! Öyle bir çakıldı ki, resmen...
Altın maliyetlerindeki düşüş her ne kadar çalkantılı olsa dahi uzmanlar, altın maliyetlerini için bu maliyetlerin 'aldatmaca' olduğunu belirtiyor. Bu da kısa bir vakit içerisinde altın maliyetlerinin yine yükseleceği anlamına geliyor. Bugün altın almak isteyenler ise ellerini seri yakalamalı. Bedelleri gün içinde farklılık yaşayan altın maliyetlerinin ne kadar olduğu ise merak ediliyor. Altın, iki haftalık kaybın ardından, yatırımcıların Fed'in enflasyon ve büyüme yorumlarına ağırlık vermesiyle bu haftayı kazançla kapatmaya doğru ilerliyor. Gram altın ise bu hafta işlem gördüğü dar fiyat aralığından biraz çıkmış durumda. Perşembe günü gerçekleştirilen Monetary Fund panelinde, Fed Başkanı Jerome Powell, ABD'yi yeniden muhteşem bir ekonomi haline getireceğini taahhüt etti ve enflasyon ile ilgili endişeleri dindirdi.
Altın yatırımcılarının yüzlerini her zaman güldüren kıymetli varlıktır. Yıllardır altın birikimi yapanlar; altın birikiminin Dolar ve Euro gibi döviz yatırımlarından daha iyi olduğunu sık sık dile getirir. Değerli bir varlık olan altın fiyatları ise düne göre büyük bir çakılama yaşayan altın fiyatları alacaklar için son alarmlarını verdi. Saati saatine uymayan altın fiyatlarında kırmızı alarm çalmaya başladı. Altın, önceki iki haftayı üst üste kayıpla kapattıktan sonra, bu haftayı yüzde 1,5 yükselişle kazançla kapatmaya doğru ilerliyor. Gram altın ise bu hafta işlem gördüğü dar fiyat aralığından biraz sıyrılmış durumda