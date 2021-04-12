Desteğin kapsamı genişliyor! 282 bin kişiye 1500 TL
Koronavirüs salgınına karşı alınan ekonomik tedbirler kapsamında, mart ayında yiyecek, içecek sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde sigortalı çalışan ancak ücretsiz izne ayrılan kişilere 1500 TL nakdi ücret desteği verilmesi kararlaştırıldı. Nakdi ücret desteğinin kapsamının genişletilmesiyle beraber yaklaşık 282 bin kişinin bu durumdan faydalanması bekleniyor.
12.04.2021 08:49
- Son Güncelleme: 12.04.2021 08:49
Hükümet milyonlarca kişinin istihdam edildiği yiyecek, içecek sektöründe faaliyet gösteren işyerlerine nefes aldıracak bir uygulamayı daha devreye alıyor.
Bu sektörde faaliyet gösteren işyerlerinde martta sigortalı çalışıp da işvereni tarafından ücretsiz izne ayrılanlara bin 500 lira nakdi ücret desteği verilecek.
Martta sigortalı olarak çalışan ve nisan, mayısta ücretsiz izne çıkarılmayıp da çalışmaya devam edenlerin sigorta primini de devlet karşılayacak.
İşverene de bin 341 lira prim desteği verilecek.
Nakdi ücret desteğinin genişletilmesi yaklaşık 282 bin çalışanı kapsayacak.