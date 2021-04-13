Milyonları ilgilendiriyor! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, QNB Finansbank, Akbank, İş Bankası, Denizbank, YapıKredi... Bugün resmen değişti!

Son dakika haberi... Milyonlarca şahsı ilgilendiren flaş açıklama... Bankalardan flaş kararlar peş peşe açıklanıyor. Mesai saatleri bir çok bankada değişmeye başladı. Başkalaşıma giden bankalar alıcılarına yeni çalışma saatlerini duyurmaya başladı. Akbank, DenizBank, QNB Finansbank, YapıKredi, Garanti Bankası ve İş Bankası yeni çalışma saatlerini duyuran bankalar oldu. Şubeden işlem yapmak isteyen vatandaşlar, bankalar kaça kadar açık sorusunun cevabını da merak ediyor. Bankaların banka çalışma saatleri ile ilgili müşterilerine duyuru yaptığı ve değişikliğe gittiği görüldü. Peki, bankalar saat kaçta açılıyor? Bankalar saat kaçta kapanıyor? İşte detaylar...

13.04.2021 08:28 - Son Güncelleme: 13.04.2021 08:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





