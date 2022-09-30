Altın 3 gün sonra bu kadar olacak! Analistler tek tek açıkladı! Borcu harcı, düğünü olan hemen baksın! 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları...
Altın piyasasında yaşanan fiyatlama dünyadaki altın yatırımcılarının büyük kayıplarla karşılaşmalarına sebep oldu. FED'in faiz kararının evvel ve ardından savrulan altın pazarında ons altının fiyatı 1.644 Dolar oranına kadar düştü. Yeni bir hafta başlarken ise altın fiyatlarının ne kadar olacağı büyük bir merak hususu oluyor. FED'in kararı ile piyasalar kendinden geçti. Kararın üzerinden günler geçmesine karşın etkileri ağır bir şekilde devam ediyor. Analistler, altın amacıyla 3 gün sonraya dikkat çekildi.
TD Securities Küresel Emtia Piyasaları Stratejisi Başkanı Bart Melek bir değerlendirme yaparak, "Piyasaların faiz civarlarına dair tahminlerinde mühim artışlar görüyoruz. Geçtiğimiz ay ile karşılaştırma yaptığımızda ciddi fark var. FED agresif siyasetini sürdürdükçe ona ayak uyduruyor. Reel faizlerin artması altın piyasasını baskılıyor. Altın pazarsından sermayenin uzaklaşması ile neticelenen bir süreçten geçiyor olabiliriz. Ons altında 1.600 dolar oranına doğru gevşemelere şaşırmam." dedi.
Analistler peş peşe açıkladı!
Altın ve dolarda yaşanan dinamik hava bitmek bilmezken Analistler, altın amacıyla 3 gün sonraya dikkat çekti. FED'in faiz kararıdan sonra düşüş eğilimi gösteren altının geleceğini merak etmeye başladı. Analistler altın amacıyla son 6 gün ikazında bulundu. Ekim ayında artışın geleceğini bildiren analistler, bilhassa ilk haftanın çok kritik olduğunu belirtti.
Altın fiyatları için şoke eden senaryo
Christopher Lewis ise, "Altın pazarı bağlamında bugün ons altında 1.500 dolar amacı iyi bir başlangıç olacaktır. Altın şu anda satış baskısı görüyor ve fiyatı da bu baskı ile geriliyor. En kötü senaryo 1.200 dolar noktasına işaret ediyor. Bu da dünyada altın yatırımcılarının bir çoğunun iflas bayrağını çekmesi manasına gelir. Fakat bu kötü senaryo. Altın bir yerden sonra görkemli bir geri dönüş yapacaktır." dedi.