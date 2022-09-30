Altın 3 gün sonra bu kadar olacak! Analistler tek tek açıkladı! Borcu harcı, düğünü olan hemen baksın! 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları...

Altın fiyatları için şoke eden senaryo

Christopher Lewis ise, "Altın pazarı bağlamında bugün ons altında 1.500 dolar amacı iyi bir başlangıç olacaktır. Altın şu anda satış baskısı görüyor ve fiyatı da bu baskı ile geriliyor. En kötü senaryo 1.200 dolar noktasına işaret ediyor. Bu da dünyada altın yatırımcılarının bir çoğunun iflas bayrağını çekmesi manasına gelir. Fakat bu kötü senaryo. Altın bir yerden sonra görkemli bir geri dönüş yapacaktır." dedi.