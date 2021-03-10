Alsan bir dert almasan bir dert! Altın alacak kişiler için uzmanlardan uyarı! Eğer altın almayı düşünüyorsanız…

Bursa kuyumcular odası başkanı İsa Altıkardeş; altın fiyatlarında meydana gelen dalgalanmalar her ne kadar korkutucu bir halde olsa bile yine de kişilerin altın almaktan vazgeçmemesine dair uyarılarda bulundu. 2021 yılı girdiğinden beri altın fiyatları sadece dalgalanmalı bir şekilde devam ederken Bursa Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeş piyasalar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunarak altın alacak kişiler için uyarılarda bulundu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,41 artışla 419,60 liradan tamamladı. İç piyasada, gram altın 419 liraya, çeyrek altın 696 liraya, Cumhuriyet altını da 2,794 liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 417 bin lirayı, en yüksek ise 420 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 419 bin liradan tamamladı.

10.03.2021 08:39 - Son Güncelleme: 10.03.2021 08:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





