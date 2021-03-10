Her ay düzenli ödeniyor! Başvurusu kabul edilene maddi destek sağlanacak! AÇSHB destek ödemesi başvuru şartları...
Devlet tarafından vatandaşlara yapılan destek ödemeleri devam ederken başvuru şartları da aynı zamanda merak konusu oluyor. Engelli aylığı, yaşlı aylığı, engelli yakını aylığı ve kronik hasta yardımı ödemeleri devam ederken başvurular halen alınıyor. Ancak ödenekten yararlanmak isteyenlerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi gerekiyor. Başvuru ile ilgili bilinmesi gereken tüm detayları başlıklar halinde derledik. Ödemeler ve başvuru hakkında bilgiler haberimizin içerisinde detaylı bir şekilde yer alıyor.
Vatandaşlara çeşitli destek ödemeleri yapılıyor. 2021 yılıyla birlikte devlet tarafından sunulan destek ödemeleri arttı. Engelli aylığı, yaşlı aylığı, engelli yakını aylığı ve kronik hasta yardımı başvuru ve ödemeleri devam ediyor. Başvuru şartları ve gereken koşullar ise merak konusu oluyor. Bu ödemelere dair bazı detaylar vatandaşlar tarafından bilinmiyor. Maaş ve yardım ödemesi almak isteyenlerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi gerekiyor. İşte AÇSHB destek ödemesi başvuru şartları...
YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR ARTTI?
2021 yılı ilk 6 aylık dönemi için yaşlı aylıklarında kişi başına ödenecek yardım miktarı 763 liraya, yüzde 40 ile 69 engelli kişilerin aylığının 609 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşların aylığının 914 liraya, engelli yakını aylığının 609 liraya ve ihtiyaç sahibi tüberküloz ile SSPE hastalarına ödenen nakdi yardım miktarının ise 1657 liraya çıkartıldığı açıklandı.