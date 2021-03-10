Her ay düzenli ödeniyor! Başvurusu kabul edilene maddi destek sağlanacak! AÇSHB destek ödemesi başvuru şartları...

Devlet tarafından vatandaşlara yapılan destek ödemeleri devam ederken başvuru şartları da aynı zamanda merak konusu oluyor. Engelli aylığı, yaşlı aylığı, engelli yakını aylığı ve kronik hasta yardımı ödemeleri devam ederken başvurular halen alınıyor. Ancak ödenekten yararlanmak isteyenlerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi gerekiyor. Başvuru ile ilgili bilinmesi gereken tüm detayları başlıklar halinde derledik. Ödemeler ve başvuru hakkında bilgiler haberimizin içerisinde detaylı bir şekilde yer alıyor.

10.03.2021 09:48 - Son Güncelleme: 10.03.2021 09:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





