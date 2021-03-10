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Her ay düzenli ödeniyor! Başvurusu kabul edilene maddi destek sağlanacak! AÇSHB destek ödemesi başvuru şartları...

Devlet tarafından vatandaşlara yapılan destek ödemeleri devam ederken başvuru şartları da aynı zamanda merak konusu oluyor. Engelli aylığı, yaşlı aylığı, engelli yakını aylığı ve kronik hasta yardımı ödemeleri devam ederken başvurular halen alınıyor. Ancak ödenekten yararlanmak isteyenlerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi gerekiyor. Başvuru ile ilgili bilinmesi gereken tüm detayları başlıklar halinde derledik. Ödemeler ve başvuru hakkında bilgiler haberimizin içerisinde detaylı bir şekilde yer alıyor.

10.03.2021 09:48 - Son Güncelleme: 10.03.2021 09:48
Her ay düzenli ödeniyor! Başvurusu kabul edilene maddi destek sağlanacak! AÇSHB destek ödemesi başvuru şartları...

Vatandaşlara çeşitli destek ödemeleri yapılıyor. 2021 yılıyla birlikte devlet tarafından sunulan destek ödemeleri arttı. Engelli aylığı, yaşlı aylığı, engelli yakını aylığı ve kronik hasta yardımı başvuru ve ödemeleri devam ediyor. Başvuru şartları ve gereken koşullar ise merak konusu oluyor. Bu ödemelere dair bazı detaylar vatandaşlar tarafından bilinmiyor. Maaş ve yardım ödemesi almak isteyenlerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi gerekiyor. İşte AÇSHB destek ödemesi başvuru şartları...

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Her ay düzenli ödeniyor! Başvurusu kabul edilene maddi destek sağlanacak! AÇSHB destek ödemesi başvuru şartları...

2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Bakan Selçuk'un yaptığı açıklamayla birçok vatandaşı ilgilendiren ücretlere zam yapıldığı bildirildi.

Her ay düzenli ödeniyor! Başvurusu kabul edilene maddi destek sağlanacak! AÇSHB destek ödemesi başvuru şartları...

Buna göre, bu yılın ilk 6 aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarının 1657 lira olduğu belirtilirken Selçuk, yaşlı aylığı, engelli aylığı, engelli yakını aylığı ile kronik hastalık yardım miktarını 2021 yılında arttırdıklarını vurguladı.

Her ay düzenli ödeniyor! Başvurusu kabul edilene maddi destek sağlanacak! AÇSHB destek ödemesi başvuru şartları...

YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR ARTTI?

2021 yılı ilk 6 aylık dönemi için yaşlı aylıklarında kişi başına ödenecek yardım miktarı 763 liraya, yüzde 40 ile 69 engelli kişilerin aylığının 609 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşların aylığının 914 liraya, engelli yakını aylığının 609 liraya ve ihtiyaç sahibi tüberküloz ile SSPE hastalarına ödenen nakdi yardım miktarının ise 1657 liraya çıkartıldığı açıklandı.

Her ay düzenli ödeniyor! Başvurusu kabul edilene maddi destek sağlanacak! AÇSHB destek ödemesi başvuru şartları...

Zihinsel ve ruhsal engelli bireylerin özel sektörde istihdamını desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Korumalı İş yeri" modeli ile iş yerleri için her bir engelli adına ödenen aylık tutarı 2021 yılında 914 liraya yükseltildi.

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