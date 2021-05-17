Alfa Romeo, Dacia, Seat, Toyota, Fiat, Honda, Renault, Opel, Peugeot, Citroen, Kia otomobil kampanyaları... 50.000-60.000 TL indirim 1 sene vade sıfır faiz!
0 km bir araç almak istiyorsunuz ve henüz alacağınız araca karar veremediniz mi? 10'larca marka 100 lerce farklı model ve bir sürü kampanya kafanızı mı karıştırıyor? Artık pek çok farklı sitede bilgi aramak yerine, tüm kampanya ve fırsatları tek bir site üzerinden takip edebilirsiniz. 2021 Mayıs otomobil kampanyaları haberimizde yer alıyor, böylece bütçenize göre karar verirken avantajlardan da yararlanmış olacaksınız. Alfa Romeo, Dacia, Seat, Toyota, Fiat, Honda, Renault, Opel, Peugeot, Citroen, Kia gibi daha pek çok markanın 2021 Mayıs otomobil kampanyaları haberimizde yer alıyor. Aracı almaya karar verdiğinizde bayiye duruma kaparo veya doğrudan giderek satın alma işlemlerini başlatabilirsiniz.
Otomobil satın almak isteyenlerin akıllarında kampanyaların tekrarlanıp tekrarlanmayacağı kaldı. İşte Türkiye'de satış yapan Hyundai, Toyota, Fiat, Dacia, Renault, Opel, Peugeot, Citroen ve Kia markaların kampanyalı fiyatları... Gündemde binlerce kişi araba markalarının kampanyalarını merak ediyor ve yakından takip ediyor. Aylık olarka güncel kampanyalar modellere göre de değişiklik gösteriyor. Araç sahibi olmak isteyenler dikkat, bunları görmeden karar vermeyin. 2021 Mayıs otomobil kampanyaları haberimizde yer alıyor, böylece bütçenize göre karar verirken avantajlardan da yararlanmış olacaksınız.
RENAULT
Mayıs ayına özel kampanya hazırlayan markalardan Renault, ay sonuna kadar makyajlı Megane Sedan modelini 194 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve aylık 2 bin 500 TL taksit seçeneği ile satışa sunduğunu açıkladı. Markanın B-HB segment modeli Clio'nun ise 153 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve 2 bin TL taksit seçeneği ile bayilerde sahiplerini beklediği kaydedildi.
2020 model yılı Kadjar modelleri ise Mayıs ayına özel 332 bin TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.
BMW
Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW, Mayıs ayı sonuna kadar sürecek bahar kampanyasını duyurdu.
BMW'nin kampanyasında aylık yüzde 0.69 faiz oranları ve çeşitli ödeme seçenekleri bulunuyor. Yapılan açıklamaya göre, Mayıs ayı sonuna kadar sürecek kampanya kapsamında, 2 Serisi Gran Coupé ve BMW 1 Serisi modellerinde 250 bin TL'ye kadar olan tutar aylık yüzde 0.69 faiz oranıyla kredilendirilebiliyor. X1 ve X2 sDrive16d modellerinde 300 bin TL'ye, 3 Serisi'nde 350 bin TL'ye, 5 Serisi'nde ise 400 bin TL'ye kadar olan tutarın aylık yüzde 0.69 faiz oranıyla kredilendirilebildiği kaydedildi.
C3 modelinde ise, 50 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği ve 160 bin TL'den başlayan fiyatlar yer alıyor. Citroen'in hafif ticari modeli Berlingo'ya ise 55 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli ödeme seçeneği ile sahip olmak mümkün. Markanın bir diğer hafif ticari modeli Berlingo Van'da da 55 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği, Jumper modelinde ise 80 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği yer alıyor.