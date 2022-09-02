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Haberler Ekonomi Alacaklar, satacaklar dikkat! Altın fiyatları kafayı yedi! Toz duman oldu! 2022 yıl sonu tahmini belli oldu! 3 ay sonra altın fiyatları ne olur?

Alacaklar, satacaklar dikkat! Altın fiyatları kafayı yedi! Toz duman oldu! 2022 yıl sonu tahmini belli oldu! 3 ay sonra altın fiyatları ne olur?

Altının son 3 haftadaki en dip fiyata gerilemesi, yatırımcıları da telaşlandırdı! Büyük bir düşüşün yaşanılacağına net gözüyle bakılan altında neler oluyor? JP Morgan da yaptığı bildirimde altındaki düşüş sinyaline dikkatleri çekti! Öte yandan altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri hafta son prosedür gününde yakından takip ediliyor. Altın fiyatları bugün adeta toz duman oldu. Peki gram altın, çeyrek altın, yarın altın bugün ne kadar? Elinde 1 gram altını olanlar bile baksın! Son dakika altın fiyatları...

takvim.com.tr
02.09.2022 09:15 - Son Güncelleme: 02.09.2022 09:15
Alacaklar, satacaklar dikkat! Altın fiyatları kafayı yedi! Toz duman oldu! 2022 yıl sonu tahmini belli oldu! 3 ay sonra altın fiyatları ne olur?

Altın geçen sene yatırımcısını sevindiren emtiaların başında yer alıyor! Dolayısıyla geçen sene altına yatırım yapanların da yüzü güldü! Fakat önümüzdeki sene altının aynı performansı meydana koyup koyamayacağı da meçhul! Genellikle geçen zamanlarda JP Morgan doğrultusundan oluşturulan açıklama gündeme bomba gibi düştü! Çünkü JP Morgan 2022 yılı sonu için bomba tahminlerde bulundu.

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Alacaklar, satacaklar dikkat! Altın fiyatları kafayı yedi! Toz duman oldu! 2022 yıl sonu tahmini belli oldu! 3 ay sonra altın fiyatları ne olur?

Amerikan Merkez Bankası doğrultusundan oluşturulan açıklama ardından altının fiyatlarında dikkat çekici bir gerileme devresi de yaşanmaya başladı. Bu açıklama ardından piyasalar da altının gram fiyatının düşüşe geçeceği kanısı hakim olmaya başladı!

Alacaklar, satacaklar dikkat! Altın fiyatları kafayı yedi! Toz duman oldu! 2022 yıl sonu tahmini belli oldu! 3 ay sonra altın fiyatları ne olur?

İşte JP Morgan Tarafından Açıklanan Senaryo!

JP Morgan doğrultusundan oluşturulan bildirime göre altında ilk 3 ay kritik! FED bağlamında uygulanacak olan maddi sıkıştırmanın ilk evvel altını vuracağı belirtilirken, ilk 3 aylık proses içinde altında dip fiyatların görüleceği ifade ediliyor!

Alacaklar, satacaklar dikkat! Altın fiyatları kafayı yedi! Toz duman oldu! 2022 yıl sonu tahmini belli oldu! 3 ay sonra altın fiyatları ne olur?

Altının son dönemlerde alınan kararların baskısına daha çok dayanamayacağının altını çizen JP Morgan altın yatırımcılarını telaşlandıran bir senaryo meydana koydu!

Alacaklar, satacaklar dikkat! Altın fiyatları kafayı yedi! Toz duman oldu! 2022 yıl sonu tahmini belli oldu! 3 ay sonra altın fiyatları ne olur?

Altının 2022 senesi sonu itibariyle on fiyatının çok düşeceğine dayanan senaryoya göre bilhassa ilk 3 aylık proses çok önemli.

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