Alacaklar, satacaklar dikkat! Altın fiyatları kafayı yedi! Toz duman oldu! 2022 yıl sonu tahmini belli oldu! 3 ay sonra altın fiyatları ne olur?

Altın geçen sene yatırımcısını sevindiren emtiaların başında yer alıyor! Dolayısıyla geçen sene altına yatırım yapanların da yüzü güldü! Fakat önümüzdeki sene altının aynı performansı meydana koyup koyamayacağı da meçhul! Genellikle geçen zamanlarda JP Morgan doğrultusundan oluşturulan açıklama gündeme bomba gibi düştü! Çünkü JP Morgan 2022 yılı sonu için bomba tahminlerde bulundu.