Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank KREDİ FAİZ TABLOSU! MAYIS 2023 BANKA FAİZ ORANLARI | Konut, taşıt, ihtiyaç kredisi

KAÇ YILLIK EVLERE KONUT KREDİSİ VERİLİR?

Eski evlerde krediye uygunluk durumu genel olarak binanın yapıldığı tarihe ve şartlarına göre değişmektedir. Bina eğer 10 yıllık veya daha uzun yıllık ise binalarda mevzuatta değişiklik olduğu için krediye uygun olmayabilmektedir.