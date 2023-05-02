7.500 TL ÜSTÜ MAAŞ ALAN EMEKLİLER DİKKAT! Refah payı ve ek zam geliyor! İşte merak edilen formüller

Memurları ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi de 15 Ocak itibariyle yürürlüğe girdi. Bir artış da Nisan ayı ödeme döneminde geldi. En düşük emekli aylığı ödemesi 7 bin 500 liraya çıkarıldı. Ayrıca ilki geçen ay verilen emeklilerin bayram ikramiyesi de bin 100 liradan 2 bin liraya yükseltildi.