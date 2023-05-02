7.500 TL ÜSTÜ MAAŞ ALAN EMEKLİLER DİKKAT! Refah payı ve ek zam geliyor! İşte merak edilen formüller
Memurların, emeklilerin Temmuz zammına refah payı eklenmesi için kollar sıvanırken, maaşı 7 bin 500 liradan fazla olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de ek artış hazırlığı yapılıyor. Peki bu zamlar nasıl yansıtılacak? Hangi formüller var? İşte detayları...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren önemli açıklamalar yaptı. Temmuz'da maaşlara refah payı yansıtılacağının, 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emekliler için düzenleme yapılacağının müjdesini verdi. Temmuz zammı adım adım yaklaşırken, bu artışların nasıl yansıtılacağı merak konusu oldu. Burada bazı formüller gündemde. Neler mi? İşte detayları...
ARTIŞLAR PEŞ PEŞE GELDİ
Bu yıla tüm memurlar ve emekliler ek zamlar ile başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 15.40, memur emeklilerinin yüzde 16.48 çıkan Ocak zammı, verilen refah payıyla yüzde 30'a ulaşırken, taban emekli aylığı ödemesi de 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya yükseltildi.
Memurları ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi de 15 Ocak itibariyle yürürlüğe girdi. Bir artış da Nisan ayı ödeme döneminde geldi. En düşük emekli aylığı ödemesi 7 bin 500 liraya çıkarıldı. Ayrıca ilki geçen ay verilen emeklilerin bayram ikramiyesi de bin 100 liradan 2 bin liraya yükseltildi.
KİMİ, NELER BEKLİYOR?
Emekliler yılın ikinci ikramiyesini Haziran'da almaya hazırlanırken, Temmuz'da da hem memurlara hem emeklilere zam yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılın ilk yarısındaki enflasyon oranında zam, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 6 artış ve ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak.
Ancak artışlar bununla sınırlı kalmayacak. Bu zam oranlarına refah payı eklenmesi, ayrıca 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere ek artış yapılması gündemde.