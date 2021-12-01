Aktüel kataloğu yenilendi! A101’de yılın büyük kampanyası başladı! Akıllara zarar indirimler yapıldı: Gıda, tekstil, elektronik ürünlerde...

A101 aktüel ürünler kataloğu yenilendi. Aralık ayı ile birlikte indirimli ürünler de belli oldu. Her gün yüzbinlerce kişinin uğradığı A101 mağazalarında bu hafta hangi ürünlerin indirimden satılacağı tek tek açıklandı. Vatandaşlar her hafta A101'in yeni indirimli ürünlerinin belli olduğu aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. Bu hafta yeni kataloğa haberimizde yer verdik. İşte yüzde 24'e varan indirimler...