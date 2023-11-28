Aktüel kataloğu son dakika sergilendi! Tarım Kredi 28 Kasım 2023 FİYAT LİSTESİ! 40 TL diyen yanıldı 19.90'a düştü! Tuvalet kağıdı, kağıt havlu...

Ucuz alışverişin adresi Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 28-30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirimli ürünler kataloğunu duyurdu. Ekonomik fiyatlarla kaliteli ürünleri müşterileriyle buluşturan market, bu hafta da birbirinden avantajlı fırsatlar sunuyor. İşte, 28-30 Kasım tarihlerine özel Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimli ürünler kataloğu...
TARIM KREDİ 28-29-30 KASIM 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Seçili gıda ve temizlik ürünlerinde özel indirimlerle ekonomik alışverişin keyfini çıkarın.
Kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla satın alarak bütçenizi koruyun.