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Aktüel kataloğu son dakika sergilendi! Tarım Kredi 28 Kasım 2023 FİYAT LİSTESİ! 40 TL diyen yanıldı 19.90'a düştü! Tuvalet kağıdı, kağıt havlu...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 30 Kasım tarihine kadar geçerli olacak indirimli ürünler kataloğunu müşterileriyle buluşturdu. Yerli üretimden global markalara kadar geniş bir ürün yelpazesini uygun fiyatlarla sunan Tarım Kredi, alışveriş yapacak olanlara cazip fırsatlar sunuyor. Buna göre 250 TL'lik alışverişlerde salça 37.90 yerine 19.90'a satılacak. İşte bu haftanın öne çıkan indirimli ürünleri...

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Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 12:36 Güncelleme 28 Kasım 2023, 12:36
Aktüel kataloğu son dakika sergilendi! Tarım Kredi 28 Kasım 2023 FİYAT LİSTESİ! 40 TL diyen yanıldı 19.90’a düştü! Tuvalet kağıdı, kağıt havlu... 1

Ucuz alışverişin adresi Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 28-30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirimli ürünler kataloğunu duyurdu. Ekonomik fiyatlarla kaliteli ürünleri müşterileriyle buluşturan market, bu hafta da birbirinden avantajlı fırsatlar sunuyor. İşte, 28-30 Kasım tarihlerine özel Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimli ürünler kataloğu...

Aktüel kataloğu son dakika sergilendi! Tarım Kredi 28 Kasım 2023 FİYAT LİSTESİ! 40 TL diyen yanıldı 19.90’a düştü! Tuvalet kağıdı, kağıt havlu... 2

TARIM KREDİ 28-29-30 KASIM 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Seçili gıda ve temizlik ürünlerinde özel indirimlerle ekonomik alışverişin keyfini çıkarın.

Aktüel kataloğu son dakika sergilendi! Tarım Kredi 28 Kasım 2023 FİYAT LİSTESİ! 40 TL diyen yanıldı 19.90’a düştü! Tuvalet kağıdı, kağıt havlu... 3

Kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla satın alarak bütçenizi koruyun.

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