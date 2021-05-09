Bankalar faizleri yanıp tutuşturdu! Konut-taşıt-ihtiyaç kredi faiz oranları yenilendi! 9 Mayıs Vakıfbank,TEB, Ziraat, İş...
Bankalar arasında yarış dur durak bilmiyor! En cazip teklifler yenilendi! İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarını öğrenmek isteyenler en uygun avantajı bulmak üzere araştırmalarını sıklaştırdı. Faiz oranlarında bir düşüş yaşanıp yaşanmayacağı ise akıllarda soru işareti olarak kaldı. Bankalar arasında faiz oranlarındaki yarış hız kazanırken bu oranlar, bankalar tarafından belirli periyotlarda yenilenmektedir. Konut kredisinde Vakıfbank'ta 1,32 oranla en uygun faiz oranı olarak belirlendi. Peki, Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti, Vakıf, TEB faiz oranları kaç oldu? İşte detaylar!
09.05.2021 14:11
- Son Güncelleme: 09.05.2021 14:11
Kredi faiz oranları yenilendi! Bankalar arasında en cazip teklifler geldi! İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarını öğrenmek isteyenler en uygun avantajı bulmak üzere araştırmalarını sıklaştırdı. Faiz oranlarında bir düşüş yaşanıp yaşanmayacağı ise akıllarda soru işareti olarak kaldı. Bankalar arasında faiz oranlarındaki yarış hız kazanırken oranlar, bankalar tarafından belirli periyotlarda yenilenmektedir. Konut kredisinde Vakıfbank'ta 1,32 oranla en uygun faiz oranı olarak görülmektedir.