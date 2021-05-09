RAMAZAN İMSAKİYE
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Bankalar faizleri yanıp tutuşturdu! Konut-taşıt-ihtiyaç kredi faiz oranları yenilendi! 9 Mayıs Vakıfbank,TEB, Ziraat, İş...

Bankalar arasında yarış dur durak bilmiyor! En cazip teklifler yenilendi! İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarını öğrenmek isteyenler en uygun avantajı bulmak üzere araştırmalarını sıklaştırdı. Faiz oranlarında bir düşüş yaşanıp yaşanmayacağı ise akıllarda soru işareti olarak kaldı. Bankalar arasında faiz oranlarındaki yarış hız kazanırken bu oranlar, bankalar tarafından belirli periyotlarda yenilenmektedir. Konut kredisinde Vakıfbank'ta 1,32 oranla en uygun faiz oranı olarak belirlendi. Peki, Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti, Vakıf, TEB faiz oranları kaç oldu? İşte detaylar!

09.05.2021 14:11 - Son Güncelleme: 09.05.2021 14:11
Akbank, Yapı Kredi, Ziraat, Finans, Vakıf kredi faiz oranları

Kredi faiz oranları yenilendi! Bankalar arasında en cazip teklifler geldi! İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarını öğrenmek isteyenler en uygun avantajı bulmak üzere araştırmalarını sıklaştırdı. Faiz oranlarında bir düşüş yaşanıp yaşanmayacağı ise akıllarda soru işareti olarak kaldı. Bankalar arasında faiz oranlarındaki yarış hız kazanırken oranlar, bankalar tarafından belirli periyotlarda yenilenmektedir. Konut kredisinde Vakıfbank'ta 1,32 oranla en uygun faiz oranı olarak görülmektedir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Akbank, Yapı Kredi, Ziraat, Finans, Vakıf kredi faiz oranları

AKBANK

İhtiyaç kredisi: 1,65-1,83

Taşıt kredisi: 1,61-1,59

Konut kredisi: 1,39

Akbank, Yapı Kredi, Ziraat, Finans, Vakıf kredi faiz oranları

YAPI KREDİ

İhtiyaç kredisi: %1,89-2,57

Taşıt kredisi: %1,65

Konut kredisi: %1,50

Akbank, Yapı Kredi, Ziraat, Finans, Vakıf kredi faiz oranları

İŞ BANKASI

İhtiyaç kredisi: 1.65
Taşıt kredisi: 1.60
Ev kredisi: 1.45

Akbank, Yapı Kredi, Ziraat, Finans, Vakıf kredi faiz oranları

VAKIFBANK

Konut kredisi: 1,32

Kredi Miktarı 250.000,00 TL
Vade 120
Faiz Oranı %1,32