BİM 11 Mayıs 2021 aktüel kataloğu: Bayrama özel ucuzluk furyası yarından itibaren başlıyor! Gıda ve temizlik ürünleri...

BİM 11 Mayıs 2021 aktüel kataloğu yayınlandı! BİM marketlerde önümüzdeki hafta kampanyaları belli oldu. Ürün listesini merak edenler alışverişe gitmeden önce indirim fırsatlarını merak edip araştırıyor. Bilindiği üzere tam kapanma sürecinde bazı ürünlerin satışına yasak konulmuştu. Bu noktada, BİM marketlerinin önümüzdeki hafta hangi ürünleri satacağı merak konusu oldu. Haftanın BİM aktüel kataloğunda bayrama özel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar tüm ürünler indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. İşte BİM 11 Mayıs 2021 aktüel kataloğu!