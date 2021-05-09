RAMAZAN İMSAKİYE
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BİM 11 Mayıs 2021 aktüel kataloğu: Bayrama özel ucuzluk furyası yarından itibaren başlıyor! Gıda ve temizlik ürünleri...

BİM 11 Mayıs 2021 aktüel kataloğu merak edilip araştırılıyor. BİM marketlerde önümüzdeki hafta kampanyaları belli oldu. Ürün listesini merak edenler alışverişe gitmeden önce indirim fırsatlarını merak edip araştırıyor. Bilindiği üzere tam kapanma sürecinde bazı ürünlerin satışına yasak konulmuştu. Bu noktada, BİM marketlerinin önümüzdeki hafta hangi ürünleri satacağı merak konusu oldu. Haftanın BİM aktüel kataloğunda bayrama özel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar tüm ürünler indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. İşte BİM 11 Mayıs 2021 aktüel kataloğu!

09.05.2021 14:51 - Son Güncelleme: 09.05.2021 14:51
BİM 11 Mayıs Aktüel Kataloğu!

BİM 11 Mayıs 2021 aktüel kataloğu yayınlandı! BİM marketlerde önümüzdeki hafta kampanyaları belli oldu. Ürün listesini merak edenler alışverişe gitmeden önce indirim fırsatlarını merak edip araştırıyor. Bilindiği üzere tam kapanma sürecinde bazı ürünlerin satışına yasak konulmuştu. Bu noktada, BİM marketlerinin önümüzdeki hafta hangi ürünleri satacağı merak konusu oldu. Haftanın BİM aktüel kataloğunda bayrama özel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar tüm ürünler indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. İşte BİM 11 Mayıs 2021 aktüel kataloğu!

GALERİ DEVAM EDİYOR
BİM 11 Mayıs Aktüel Kataloğu!

Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Tableti 80'li 89,90 TL

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 6x650 ml 42,90 TL

Blume Mega Kağıt Havlu 1 Kg 13,90 TL

BİM 11 Mayıs Aktüel Kataloğu!

Blume Parfümlü Tuvalet Kağıdı 24'lü 27,90 TL

Ecco Soft Peçete 200'lü 3,50 TL

Rinso Renkli Sıvı Çamaşır Deterjanı 5 Litre 34,90 TL

BİM 11 Mayıs Aktüel Kataloğu!

Domestos Ultra Çamaşır Suyu 5 Litre 29,90 TL

Hyper Active Derz Temizleyici 1 Litre 9,90 TL

Güldal Ultra Çamaşır Suyu 750 ml 2,95 TL

BİM 11 Mayıs Aktüel Kataloğu!

Soda Plus Çamaşır Sodası 500 gr 6,50 TL

Fakir Halı Şampuanı 1000 ml 9,90 TL

Tarpak Beyaz Sirke 2 Litre 6,90 TL