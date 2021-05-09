RAMAZAN İMSAKİYE
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Sahibinden 2. el araba piyasası sıfır otomobildeki krizden etkilenecek mi? İkinci el araç fiyatları yükselecek mi?

Koronavirüs sürecinde sıfır otomobil üretiminin kısa süreli durması ikinci el fiyatlarını yükseltmişti. Son dönemde derinleşen çip krizi nedeniyle bazı markalar yeniden üretime ara verdi. Peki sıfır otomobildeki kriz 2. el araba piyasasını nasıl etkileyecek? 2. el otomobil fiyatları yükselecek mi? Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği ise tedarik kısmında ortaya çıkan aksaklar sonrası birinci elde 2020 yılında olduğu gibi bir bulunurluk sıkıntısı yaşanması halinde ikinci el fiyatlarının yeniden yükselişe geçeceğini söyledi. İşte detaylar…

09.05.2021 12:52 - Son Güncelleme: 09.05.2021 12:52
Sahibinden 2. el araba piyasası sıfır otomobildeki krizden etkilenecek mi? İkinci el araç fiyatları yükselecek mi?

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, birinci elde 2020'deki gibi bulunurluk sıkıntısı yaşanması halinde 2. el fiyatlarının tekrar yukarı doğru yükselebileceğini belirtti.

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Sahibinden 2. el araba piyasası sıfır otomobildeki krizden etkilenecek mi? İkinci el araç fiyatları yükselecek mi?

Mersin, "Çünkü geçen seneye göre 2. el fiyatları özellikle ilk 3 ayda geri geldi. Dolayısıyla araç almak isteyen vatandaşlarımız, özellikle 2. el düşünüyorlarsa bunları alma dönemi geldi de geçiyor olabilir diye düşünüyoruz." dedi.

Sahibinden 2. el araba piyasası sıfır otomobildeki krizden etkilenecek mi? İkinci el araç fiyatları yükselecek mi?

Mersin, yaptığı açıklamada, yaz aylarıyla beraber otomobil alım iştahının tekrar artış gösterebileceğini kaydetti.

Sahibinden 2. el araba piyasası sıfır otomobildeki krizden etkilenecek mi? İkinci el araç fiyatları yükselecek mi?

Mersin, "Ancak araç tedarikinde bir sorun yaşanırsa çok yüksek bir talep olsa dahi araba olmadıktan sonra satamayacağız. Bu durum da 2. el piyasasını etkileyecektir. 2. ele talep olacaktır.

Sahibinden 2. el araba piyasası sıfır otomobildeki krizden etkilenecek mi? İkinci el araç fiyatları yükselecek mi?

Bunları şu anda konuşmak erken ama mayıs sonuna doğru tedarik sıkıntısıyla ilgili durum netleşirse hem de bu aşı ve diğer kur politikasıyla beraber belki bunu mayıs sonu ve haziran başında daha doğru değerlendirebiliriz." ifadelerini kullandı.