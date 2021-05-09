Sahibinden 2. el araba piyasası sıfır otomobildeki krizden etkilenecek mi? İkinci el araç fiyatları yükselecek mi?
Koronavirüs sürecinde sıfır otomobil üretiminin kısa süreli durması ikinci el fiyatlarını yükseltmişti. Son dönemde derinleşen çip krizi nedeniyle bazı markalar yeniden üretime ara verdi. Peki sıfır otomobildeki kriz 2. el araba piyasasını nasıl etkileyecek? 2. el otomobil fiyatları yükselecek mi? Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği ise tedarik kısmında ortaya çıkan aksaklar sonrası birinci elde 2020 yılında olduğu gibi bir bulunurluk sıkıntısı yaşanması halinde ikinci el fiyatlarının yeniden yükselişe geçeceğini söyledi. İşte detaylar…
09.05.2021 12:52
- Son Güncelleme: 09.05.2021 12:52