Akbank, Vakıfbank ve Yapı Kredi! 3 ay sonra ödüyorsunuz! 50.000-100.000 ve 125.000 TL hesaplara anında yatıyor!

Tüm ihtiyaçları için nakit desteği almak isteyenler düşük faiz oranları ve 3 aya kadar geri ödemesiz dönem fırsatı ile ihtiyaç kredisi kullanabilecekler. Bankalardan peş peşe gelen açıklamalar sonrasında Ramazan'a az bir süre kala nakit ihtiyacını gidermek isteyenler bankalara resmen akın etti. Zorlu bir kış geçirilmesinin ardından, devam eden ekonomik bir takım zorluklara karşı her geçen gün nakit ihtiyaçları artan vatandaşlara Akbank, Yapı Kredi ve Vakıfbank'tan ihtiyaç kredisi desteği verilecek. İşte ihtiyaç kredilerinde avantajlı fırsatlar