Akbank, Vakıfbank ve Yapı Kredi! 3 ay sonra ödüyorsunuz! 50.000-100.000 ve 125.000 TL hesaplara anında yatıyor!
İhtiyaç kredisi faiz oranları ve kampanyalarında yeni oranlar merak edilmeye devam ediyor. Son zamanlarda görülen hayat pahalılığı neticesinde ihtiyaç kredilerine olan ilginin de arttığı görülüyor. Bankalardan gelen yeni hamle sonrasında 3 aya kadar erteleme avantajları ile kredi kullanımı da mümkün hale getirildi. Ayrıca düşük faiz oranları sayesinde nakit arayan birçok kişiye bu kredilerin çare olması hedefleniyor.
Tüm ihtiyaçları için nakit desteği almak isteyenler düşük faiz oranları ve 3 aya kadar geri ödemesiz dönem fırsatı ile ihtiyaç kredisi kullanabilecekler. Bankalardan peş peşe gelen açıklamalar sonrasında Ramazan'a az bir süre kala nakit ihtiyacını gidermek isteyenler bankalara resmen akın etti. Zorlu bir kış geçirilmesinin ardından, devam eden ekonomik bir takım zorluklara karşı her geçen gün nakit ihtiyaçları artan vatandaşlara Akbank, Yapı Kredi ve Vakıfbank'tan ihtiyaç kredisi desteği verilecek. İşte ihtiyaç kredilerinde avantajlı fırsatlar
Akbank Anında İhtiyaç Kredisi Kampanyası
Nakit ihtiyacı çeken vatandaşların Akbank ihtiyaç kredisinden şimdi yararlanması halinde geri ödemelerine tam 3 ay sonra başlaması sağlanacak.
Dijital kanallar üzerinden veya şubeler aracılığıyla Akbank İhtiyaç Kredisi başvuru yapanlar, anında kredi desteğinden yararlanarak kısa sürede tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek.
Akbank üç ay ertelemeli anında ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler kredi tutarına ve vadesine göre farklı ödeme planlarından da yaralanabilmektedir.