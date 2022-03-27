Bayram ikramiyesi 1.498,20 TL, 1.655,61 TL veya 2.126,79 TL'ye yükselebilir! 2022 emekli bayram ikramiyesi için yeni formül!

Emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı tarihler ve ikramiye tutarı belli oluyor. Milyonlarca vatandaşın hesabına bayram öncesinde aktarılan 1.100 TL tutarındaki ikramiye ödemeleri için artış beklentisi oluşmuş durumda. Masada ise 4 farklı tutar olduğu aktarılıyor.

Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

Emeklinin bayram ikramiyesine ilişkin beklentileri bir hayli artmış durumda. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan birçok uzman farklı formüllerin devreye gireceğini aktarıyor.