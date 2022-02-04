Akbank, TEB, Halkbank'tan %0,99 faizli kredi kıvılcımı! Ayda 541 TL ödemeyi kabul edene 10.000 TL! 36 ay vade, 3 ay erteleme imkanı...
Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları düşmeye devam ediyor. Düşük faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleri ile birçok bankadan yeni düşük faizli kampanyaları duyurulmaya başladı. Akbank'ın Masrafsız Hoş Geldin Kredisi ile %0,99'dan başlayan faiz oranları ile ihtiyaç kredisi verilecek. Ayrıca masrafsız olarak kullanılacak kredi ile vatandaşların 10.000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçlarının en uygun oranlar ile karşılanması hedefleniyor. Uygun geri ödeme seçeneklerinden de yararlanarak Akbank, Halkbank ve TEB'in cazip ihtiyaç kredisi kampanyalarından yararlanmaya hemen başlayabilirsiniz. İşte en uygun ihtiyaç kredisi veren bankalar...
04.02.2022 17:15
- Son Güncelleme: 04.02.2022 17:19
İlk defa ve dijital bankacılık kanalları üzerinden uzaktan Akbank müşterisi olan vatandaşların yararlanabildiği kredi, 12 ay vade seçenekleriyle kullanılabilecek.