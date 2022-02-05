2. elde 48 ay vade... %1.5, %59, %1.61 faizli Akbank, QNB, Fibabanka taşıt kredisi atağı! Araba alacaklara 8 bankadan cazip teklifler!
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, taşıt kredileri ile alakalı yeni planlamayı duyurdu. Söz hususu planlama ile taşıt kredilerinde kişilerin daha avantajlı oranlarla yararlanması sağlanacak. Otomobil kredilerinde taksit adedi ve miktarın artırılmasına dair kritik detayları paylaşan BDDK Başkanı Akben, taşıt kredilerinde yüksek faizlere de ilgi çekti. Öte yandan birtakım bankalardan ise makul faiz oranları ve ödeme seçeneklerine sahip kredi kampanyaları duyurulmaya başladı. Birçok otomobil firması ile anlaşmalı finans kuruluşu ise faizsiz taşıt kredisi desteklerine devam ediyor. İşte taşıt kredilerinde en makul oranlar ve yeni planlama ile alakalı merak edilen ayrıntılar...
05.02.2022 11:00
- Son Güncelleme: 05.02.2022 11:00
TAŞIT KREDİLERİ DÜŞECEK Mİ?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, geçtiğimiz gün katıldığı bir televizyon programında taşıt kredileri hakkında yapılacak yeni düzenlemelere işaret etti.
EN UYGUN TAŞIT KREDİLERİ
Taşıt kredilerine yönelik yeni düzenlemelerin gündeme gelmesinin ardından bankalardan yeni kampanyalar da gelmeye devam ediyor.