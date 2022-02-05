81 ili kapsıyor MEB temizlik personeli alınacak! İŞKUR TYP başvuruları başlıyor! İl il, ilçe ilçe liste yayınlandı! İşte başvuru şartları
İŞKUR TYP ilanları yayınlandı. Türkiye'nin birçok ilinde TYP ile temizlik personeli alımları yapılacak. İl il liste İŞKUR tarafından paylaşıldı. TYP ile hangi ilin hangi ilçesinde alımların yapılacağı listede detaylı olarak yer alıyor. Adıyaman'da başvurular Mart ayında başlıyor. MEB bakım onarım ve temizlik görevlerinde çalışmak isteyen binlerce kişi ikamet ettikleri il ve ilçelerde başvuruların ne zaman başlayacağını ve başvuru şartlarını öğrenmek istiyor. İşte şehir şehit TYP 2022 başvuru tarihleri ve diğer tüm detaylar...
İŞKUR tarafından TYP ilanları yayınlandı. 2022 yılında okullara temizlik görevlisi alımı yapılacak. Duyuru daha önce yapılmıştı. Detaylar da bir bir açıklandı. Buna göre hangi ilde TYP ile temizlik personeli alınacak belli oldu. Listenin tamamına haberimizde yer verdik. Şehir şehir başvuru tarihleri bekleniyordu. Beklenen liste tüm ayrıntılarıyla pylaşıldı. Peki hangi il ve ilçede TYP alımları yapılacak? İŞKUR Adıyaman, Ardahan, Tekirdağ, Yozgat, Van ve diğer illerde TYP alımları için başvurular ne zaman alınacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...
İŞKUR aracılığıyla TYP kapsamında okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımları yapılacak. Başvuruların ne zaman başlayacağı belli oldu.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
İŞKUR TYP başvuruları, İŞKUR'un resmi internet adresi www.iskur.gov.tr ve Alo 170 iletişim hattı üzerinden alınıyor.
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Aşağıdaki linke tıklayarak TYP ilanlarını inceleyebilir ve başvuru yapabilirsiniz.