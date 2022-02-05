81 ili kapsıyor MEB temizlik personeli alınacak! İŞKUR TYP başvuruları başlıyor! İl il, ilçe ilçe liste yayınlandı! İşte başvuru şartları

İŞKUR tarafından TYP ilanları yayınlandı. 2022 yılında okullara temizlik görevlisi alımı yapılacak. Duyuru daha önce yapılmıştı. Detaylar da bir bir açıklandı. Buna göre hangi ilde TYP ile temizlik personeli alınacak belli oldu. Listenin tamamına haberimizde yer verdik. Şehir şehir başvuru tarihleri bekleniyordu. Beklenen liste tüm ayrıntılarıyla pylaşıldı. Peki hangi il ve ilçede TYP alımları yapılacak? İŞKUR Adıyaman, Ardahan, Tekirdağ, Yozgat, Van ve diğer illerde TYP alımları için başvurular ne zaman alınacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...