Akaryakıta ZAM ve İNDİRİM peş peşe! 17 Ağustos 2022 Benzin, Motorin, LPG fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir dikkat! Brent petrol baş döndürdü

AKARYAKITA İNDİRİM, ZAM GELDİ Mİ?

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bu gece yarısından sonra geçerli olmak üzere benzin grubunda 83 kuruş indirim beklenirken, motorinde ise 76 kuruş zam bekleniyor.