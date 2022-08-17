Akaryakıta ZAM ve İNDİRİM peş peşe! 17 Ağustos 2022 Benzin, Motorin, LPG fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir dikkat! Brent petrol baş döndürdü
Son dakika! Akaryakıta peş peşe indirim ve zam uygulanacak. 17 Ağustos 2022 Benzin, Motorin, LPG fiyatları tüm sürücüler tarafından araştırılmaya başlandı. Benzin ve motorin fiyatlarına güncelleme geliyor. Duyuru az önce geldi. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde ikamet eden araç sahipleri dikkat! Shell, BP, Opet istasyonlarına gidince şaşırmayın! Brent petroldeki dalgalanmalar devam ederken akaryakıt fiyatları da değişkenlik gösteriyor. İşte 17 Ağustos 2022 Benzin, Motorin, LPG fiyatları...
Akaryakıta hem ZAM hem İNDİRİM! Son dakika 17 Ağustos 2022 Benzin, Motorin fiyatları bu gece yarısından itibaren güncelleniyor. Rusya- Ukraya savaşı sürerken brent petrol tepetaklak oldu. Akaryakıt fiyatlarının etkilendiği brent petrol fiyatı bugün itibariyle kapanışa göre yüzde 1,01 artarak 93,27 dolar oldu. Buna göre yarından geçerli olmak üzere hem zam hem indirim peş peşe bekleniyor. İşte brent petrol akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir...
AKARYAKITA İNDİRİM, ZAM GELDİ Mİ?
Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bu gece yarısından sonra geçerli olmak üzere benzin grubunda 83 kuruş indirim beklenirken, motorinde ise 76 kuruş zam bekleniyor.
BRENT PETROL SON DURUM
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 93,27 dolardan işlem görüyor.
Dün 95,95 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,34 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,01 artarak 93,27 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,47 dolardan alıcı buldu.