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İşsiz kalana 51 bin lira! Kim ne kadar işsizlik ödeneği alabiliyor? İşte 10 soruda işsizlik maaşı

Son dakika haberi | Çalışanların en büyük güvencelerinin başında kıdem tazminatıyla birlikte işsizlik maaşı geliyor. İşsiz kalan kişilere 10 aya varan süreyle işsizlik maaşı verilirken, en yüksek ve en düşük tutarlar da değişti. Buna göre işsiz kalan vatandaşlar aylık 5 bin 137 liraya varan maaş alabiliyor. Peki işsizlik maaşını kim nasıl alır? İşsizlik maaşı alma şartları neler? Kim ne kadar işsizlik maaşı alabilir? İşte detaylar...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
17.08.2022 13:10 - Son Güncelleme: 17.08.2022 13:19
İşsiz kalana 51 bin lira! Kim ne kadar işsizlik ödeneği alabiliyor? İşte 10 soruda işsizlik maaşı

Temmuzda yeni asgari ücretin net 5 bin 500, brüt 6 bin 471 liraya çıkması, sadece bu ücretle çalışanların değil, çalışan-çalışmayan milyonlarca kişinin gelirini ya da ödeyeceği parayı yükseltti. Peki işsiz kaybedenlerin en büyük güvencesi olan bu maaş ne kadar oldu? Kimler, nasıl yararlanıyor? İşte merak edilen soruların yanıtları:

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İşsiz kalana 51 bin lira! Kim ne kadar işsizlik ödeneği alabiliyor? İşte 10 soruda işsizlik maaşı

* İşsizlik maaşının şartları neler?
- Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
- Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
- Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak.

İşsiz kalana 51 bin lira! Kim ne kadar işsizlik ödeneği alabiliyor? İşte 10 soruda işsizlik maaşı

* Başvuru için süreç nasıl işliyor?
İşsizlik maaşını almak için şartları sağlamak yetmiyor, hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak da gerekiyor. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülüyor.

İşsiz kalana 51 bin lira! Kim ne kadar işsizlik ödeneği alabiliyor? İşte 10 soruda işsizlik maaşı

* Nereye, nasıl başvuruluyor?
Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabiliyor.

İşsiz kalana 51 bin lira! Kim ne kadar işsizlik ödeneği alabiliyor? İşte 10 soruda işsizlik maaşı

* Kime, ne kadar süre ile maaş veriliyor?
İşsizlik maaşından 10 aya varan süreyle yararlanılabiliyor. Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde;
- 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
- 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
-1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik maaşı veriliyor.

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