İşsiz kalana 51 bin lira! Kim ne kadar işsizlik ödeneği alabiliyor? İşte 10 soruda işsizlik maaşı
Son dakika haberi | Çalışanların en büyük güvencelerinin başında kıdem tazminatıyla birlikte işsizlik maaşı geliyor. İşsiz kalan kişilere 10 aya varan süreyle işsizlik maaşı verilirken, en yüksek ve en düşük tutarlar da değişti. Buna göre işsiz kalan vatandaşlar aylık 5 bin 137 liraya varan maaş alabiliyor. Peki işsizlik maaşını kim nasıl alır? İşsizlik maaşı alma şartları neler? Kim ne kadar işsizlik maaşı alabilir? İşte detaylar...
Temmuzda yeni asgari ücretin net 5 bin 500, brüt 6 bin 471 liraya çıkması, sadece bu ücretle çalışanların değil, çalışan-çalışmayan milyonlarca kişinin gelirini ya da ödeyeceği parayı yükseltti. Peki işsiz kaybedenlerin en büyük güvencesi olan bu maaş ne kadar oldu? Kimler, nasıl yararlanıyor? İşte merak edilen soruların yanıtları:
* Başvuru için süreç nasıl işliyor?
İşsizlik maaşını almak için şartları sağlamak yetmiyor, hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak da gerekiyor. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülüyor.
* Kime, ne kadar süre ile maaş veriliyor?
İşsizlik maaşından 10 aya varan süreyle yararlanılabiliyor. Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde;
- 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
- 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
-1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik maaşı veriliyor.