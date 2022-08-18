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Erken emeklilik müjdesi kimleri kapsıyor? 8 yıl erken emekli olabilirsiniz! Artık beklemek yok!

Yayımlanan verilere göre emeklilik sigorta primini doldurmuş lakin yaş bekleyen vatandaşlar amacıyla emeklilik yaşı 8 seneye kadar erkene alınabiliyor. Emekliliğin erkene alınması amacıyla hangi şartlara sahip olunması gerektiği de oluşturulan açıklamalarda yer alıyor.

takvim.com.tr
18.08.2022 09:15 - Son Güncelleme: 18.08.2022 09:15
Erken emeklilik müjdesi kimleri kapsıyor? 8 yıl erken emekli olabilirsiniz! Artık beklemek yok!

Emeklilik bağlamında bekleyen vatandaşlar amacıyla sevindirici haber geldi! Emeklilik kriterleri doğrultusunda gereklilikler değişiklik göstermektedir. Bu farklardan etkili olanları prim günü, sigortalı süresi, ilk sigorta giriş tarihi ve cinsiyete bağlı olarak değişkenlik gösterir. Gelen son haberlere göre çoğu vatandaşın yakından ilgilendiren emeklilik yaşı düşürülecek.

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Erken emeklilik müjdesi kimleri kapsıyor? 8 yıl erken emekli olabilirsiniz! Artık beklemek yok!

Kariyer planlarının son aşamasına geldiği zaman insanlar emeklilik hayali kurar. Emeklilik çalışılan gün adedi ve yaş temel alınarak belirlenir. Bu tarafta emeklilik gününü doldurmuş sigortalılar amacıyla yaş problem oluşturur. Günlerini dolduran sigortalı yaş beklemek mecburiyetinde kalmaktadır. Bu haberi alanlar emeklilik hayali kurmaya başlayabilir.

Erken emeklilik müjdesi kimleri kapsıyor? 8 yıl erken emekli olabilirsiniz! Artık beklemek yok!

Artık Beklemek Yok!

SSK-SGK verilen habere göre günlerini dolduran vatandaşlar borçlanmadan emekli olabilecekler. Sigortalılık gününü tamamlamış vatandaşlar amacıyla yayılan bu fırsatın şartları vardır.

Erken emeklilik müjdesi kimleri kapsıyor? 8 yıl erken emekli olabilirsiniz! Artık beklemek yok!

Şartlar tarafında ilk olarak Sgk ya dilekçe verilmelidir. Sgk nın gerçekleştireceği değerlendirme ile emeklilik haline karar verilir. Emeklilik amacıyla lüzumlu şartları sağlıyorsanız emeklilik amacıyla başvurunuzu yapmaya başlayabilirsiniz.

Erken emeklilik müjdesi kimleri kapsıyor? 8 yıl erken emekli olabilirsiniz! Artık beklemek yok!

Erken Emeklilik Müjdesi Kimleri Kapsıyor?

SSK-SGK nın yayınladığı habere göre esnaflar bağlamında 4 Ekim 2000 tarihinden evvel bağ-kur tecili tespit edilen çalışanları kapsıyor.

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