Erken emeklilik müjdesi kimleri kapsıyor? 8 yıl erken emekli olabilirsiniz! Artık beklemek yok!

Emeklilik bağlamında bekleyen vatandaşlar amacıyla sevindirici haber geldi! Emeklilik kriterleri doğrultusunda gereklilikler değişiklik göstermektedir. Bu farklardan etkili olanları prim günü, sigortalı süresi, ilk sigorta giriş tarihi ve cinsiyete bağlı olarak değişkenlik gösterir. Gelen son haberlere göre çoğu vatandaşın yakından ilgilendiren emeklilik yaşı düşürülecek.