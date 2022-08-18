Erken emeklilik müjdesi kimleri kapsıyor? 8 yıl erken emekli olabilirsiniz! Artık beklemek yok!
Yayımlanan verilere göre emeklilik sigorta primini doldurmuş lakin yaş bekleyen vatandaşlar amacıyla emeklilik yaşı 8 seneye kadar erkene alınabiliyor. Emekliliğin erkene alınması amacıyla hangi şartlara sahip olunması gerektiği de oluşturulan açıklamalarda yer alıyor.
18.08.2022 09:15 - Son Güncelleme: 18.08.2022 09:15
Emeklilik bağlamında bekleyen vatandaşlar amacıyla sevindirici haber geldi! Emeklilik kriterleri doğrultusunda gereklilikler değişiklik göstermektedir. Bu farklardan etkili olanları prim günü, sigortalı süresi, ilk sigorta giriş tarihi ve cinsiyete bağlı olarak değişkenlik gösterir. Gelen son haberlere göre çoğu vatandaşın yakından ilgilendiren emeklilik yaşı düşürülecek.
Kariyer planlarının son aşamasına geldiği zaman insanlar emeklilik hayali kurar. Emeklilik çalışılan gün adedi ve yaş temel alınarak belirlenir. Bu tarafta emeklilik gününü doldurmuş sigortalılar amacıyla yaş problem oluşturur. Günlerini dolduran sigortalı yaş beklemek mecburiyetinde kalmaktadır. Bu haberi alanlar emeklilik hayali kurmaya başlayabilir.