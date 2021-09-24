Ak akçe kara gün içindir! SSK-SGK’dan tek seferlik 9.000 TL’den fazla alabilirsiniz! Bu şartı sağlayanlar hemen ödeme alıyor!

Vatandaşlara ödenen pek çok destek ve yardım ödemesi var. Hali hazırda unutulan pek çok ödeme de bulunuyor. Destekler çalışan, çalışmayan, yaşlı, yeni doğmuş, bakıma muhtaç ve hasta gibi detaylı hallerde tespit edilen vatandaşlara sağlanan yurttaşların mağduriyetlerinin en aza indirilmesi adına ödeniyor. Bunlardan pek fazlası binlerce vatandaş doğrultusundan bilinmese de müracaat yapan ve müracaatı onaylanan yüz binlerce kişiye ödemeler hemen veriliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınabilecek birtakım destekler de yer alır iken bu aşamalarda neler uygulanacağı müracaat gerçekleştirmeyi düşünen bireylerin gündeminde yer alıyor. İşte ödemeye dair bilinmesi gerekli olanlar