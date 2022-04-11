Ailelerin dikkatine! Hesaplarınızı kontrol edin! Devlet kurumu bin 649 TL’yi hesaplara aktarmaya başladı!

Bakanlığın Eğitim Yardımı Ne Kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan okul yardımı programlarından olan SED ve ŞEY, ihtiyaç sahibi ailelerin eğitim gören çocuklarını kapsamaktadır. Bu kapsamda SED programı devamlı ya da dönemsel olarak verilebiliyorken, ŞEY sadece kırtasiye masraflarının karşılanması amacı ile verilmektedir.