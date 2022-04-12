RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Kurs, okul, kırtasiye ve diğer eğitim masrafları karşılanacak! Çocuklu ailelere müjde: İşte tüm detaylar ve başvuru şartları

Kurs, okul, kırtasiye ve diğer eğitim masrafları karşılanacak! Çocuklu ailelere müjde: İşte tüm detaylar ve başvuru şartları

Yapılan ürün zamlarından sonra geçinmekte zorlanan aileler, çocuklarının eğitim masraflarını nasıl karşılayacaklarına dair kaygı duymaya başladılar. Bu noktada döneme giren TEB, Enpara ve Garanti BBVA, yeni dönemde "eğitim kredisi" başlığı altında nakit hizmeti sunacaklarını açıklayarak, hizmetlerinin başvuruları kabul etmeye başladığını duyurdu.

takvim.com.tr
12.04.2022 08:59 - Son Güncelleme: 12.04.2022 08:59
Kurs, okul, kırtasiye ve diğer eğitim masrafları karşılanacak! Çocuklu ailelere müjde: İşte tüm detaylar ve başvuru şartları

Ekonomi piyasalarında yaşanan olumsuz gelişmelerin kırtasiye, kurs, okul ve diğer eğitim masraflarını da arttırmış olması, anne babaların çocuklarının eğitimleri için endişelenmelerine sebep oldu. Hem geçinmeye çalışıp hem de eğitim masraflarını karşılamaya çalışan ancak bu durum karşısında iflas bayrağını çekmek üzere olan ebeveynlere, 3 özel bankadan müjdeli haber geldi. Garanti BBVA, Enpara ve TEB yeni dönemde eğitim kredisi hizmetleri ile ebeveynlere nakit desteği sağlayacaklarını bildirdi.

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Kurs, okul, kırtasiye ve diğer eğitim masrafları karşılanacak! Çocuklu ailelere müjde: İşte tüm detaylar ve başvuru şartları

Garanti BBVA Eğitim Kredisi 2022

Bankacılık sektörünün önemli isimlerinden biri olan Garanti BBVA, her dönemin şartları çerçevesinde düzenlediği özel kampanyaları ile dikkat çekmeye devam ediyor.

Kurs, okul, kırtasiye ve diğer eğitim masrafları karşılanacak! Çocuklu ailelere müjde: İşte tüm detaylar ve başvuru şartları

Son olarak sene başında duyurmuş olduğu 2 bin 500 TL tutarlı emekli promosyonu kampanyasını 3 bin TL olarak güncelleyen ve bu atılımı sayesinde banka şubelerinde uzun kuyruklar oluşmasını sağlayan Garanti BBVA, anne ve babaların yüzlerini güldürecek bir kampanya geliştirdiğini duyurdu.

Kurs, okul, kırtasiye ve diğer eğitim masrafları karşılanacak! Çocuklu ailelere müjde: İşte tüm detaylar ve başvuru şartları

Garanti BBVA'nın resmi internet sitesinde "ihtiyaç kredisi" kategorisi altında hizmete sunulan eğitim kredisi, giderek kötüleşen ekonomik şartlar çerçevesinde çocuğunun ya da çocuklarının eğitim hayatlarının etkilenmesini istemeyen anne babaların ya da diğer vasilerin başvurularına açıldı.

Kurs, okul, kırtasiye ve diğer eğitim masrafları karşılanacak! Çocuklu ailelere müjde: İşte tüm detaylar ve başvuru şartları

Bankanın üst limitini 500 bin TL olarak belirlemiş olduğu ihtiyaç kredisi hizmeti için azami vade sayısı 36 ay, aylık ortalama faiz oranı ise yüzde 2,45 olarak bildirildi.

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