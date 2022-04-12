Kurs, okul, kırtasiye ve diğer eğitim masrafları karşılanacak! Çocuklu ailelere müjde: İşte tüm detaylar ve başvuru şartları

Ekonomi piyasalarında yaşanan olumsuz gelişmelerin kırtasiye, kurs, okul ve diğer eğitim masraflarını da arttırmış olması, anne babaların çocuklarının eğitimleri için endişelenmelerine sebep oldu. Hem geçinmeye çalışıp hem de eğitim masraflarını karşılamaya çalışan ancak bu durum karşısında iflas bayrağını çekmek üzere olan ebeveynlere, 3 özel bankadan müjdeli haber geldi. Garanti BBVA, Enpara ve TEB yeni dönemde eğitim kredisi hizmetleri ile ebeveynlere nakit desteği sağlayacaklarını bildirdi.