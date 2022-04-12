Ziraat Bankası günde 13 TL’ye ev sahibi olmanızı sağlayacak! Ev sahibi olmak isteyen emeklilere, yürek ferahlatan kampanya haberi: Ziraat Bankası emekli kredisi

Çeşitli faktörlere bağlı olarak artan enflasyon, gündelik hayatta satın alınan tüm ürünlere ve diğer hizmetlere yüksek oranlı zamların yapılmasına sebep oldu. Yapılan zamlarına altında giderek daha fazla ezilen emekli vatandaşlar, nakde olan ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına uygun ödeme planı sunan bankaların kredi hizmetlerine yönelmeye başladılar. Bu noktada devreye giren Ziraat Bankası, emekli vatandaşlara uygun faiz oranı ve uzun vade fırsatı ile konut ve ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını açıkladı.