Ziraat Bankası günde 13 TL'ye ev sahibi olmanızı sağlayacak! Ev sahibi olmak isteyen emeklilere, yürek ferahlatan kampanya haberi: Ziraat Bankası emekli kredisi
Ziraat Bankası, yeni devresinin olumsuz ekonomik gelişmeleri karşısında alım kuvveti düşen ve buna bağlı olarak da nakde olan gereksinimi çoğalan emekli vatandaşlara hem gereksinimleri hem de konut alımları başlıkları altında destek olacağını duyurdu. İşte Ziraat Bankası'nın emekli müşterileri amacıyla özel olarak geliştirmiş bulunduğu hizmetlerini sahibi olan haberin ayrıntıları...
Çeşitli faktörlere bağlı olarak artan enflasyon, gündelik hayatta satın alınan tüm ürünlere ve diğer hizmetlere yüksek oranlı zamların yapılmasına sebep oldu. Yapılan zamlarına altında giderek daha fazla ezilen emekli vatandaşlar, nakde olan ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına uygun ödeme planı sunan bankaların kredi hizmetlerine yönelmeye başladılar. Bu noktada devreye giren Ziraat Bankası, emekli vatandaşlara uygun faiz oranı ve uzun vade fırsatı ile konut ve ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını açıkladı.
Ziraat Bankası Emekliyi Korumaya Aldı!
Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından biri olarak hizmet veren Ziraat Bankası, yeni dönemde Rusya- Ukrayna savaşı ve FED faiz kararının etkileri ile giderek yükseliş hızını arttıran ekonomik piyasalara karşı emekli vatandaşları koruma altına aldığını duyurdu.
Bu noktada devreye giren Ziraat Bankası, kendi bünyesinde emekli müşterileri için özel olarak geliştirmiş olduğu ihtiyaç kredisi ve kontur kredisi hizmetleri ile emekli vatandaşların yalnız olmadığını duyurdu.
Ziraat Bankası Emekli İhtiyaç Kredisi 2022
Ziraat Bankası'nın eli nakde sıkışan ve bu sebeple de geçim derdine düşen emekli vatandaşlar için geliştirmiş olduğu hizmetlerden biri olan emekli ihtiyaç kredisi hizmeti, emekli maaşı hesabı bankada bulunan her vatandaşın başvurusunu kabul etmeye başladı.