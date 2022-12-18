Ailelere yılbaşı müjdesi paralar hesaplara yatıyor! En az 4 yıllık eğitim görenlere 300 TL yardım! Geri ödemesiz, karşılıksız her ay...

İhtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların başarılarının teşvikiyle yoksulluğun nesilden nesle geçişinde en önemli zincir olan çocukların destekleneceğini ve aileleriyle bu zinciri kırmalarının sağlanacağını vurgulayan Yanık, "3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi hanelerdeki öğrenciler ile 2828 sayılı Kanun kapsamında korunma altındaki öğrencileri kapsayan programımızla kısa vadede öğrencilerin okul başarısının arttırılması, uzun vadede hanenin yoksulluk kıskacından kurtulmasını hedefliyoruz. Bu program ile inşallah bir yandan evlatlarımızın başarılarını teşvik ederken, bir yandan da beyin göçünü engellemiş olacağız." diye konuştu.

İşte verilecek destekler...