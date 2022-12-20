Tokat (2+1 3+1) 1.500 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! TOKİ TOKAT KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Merkez, Erbaa, Turhal, Pazar, Artova, Yeşilyurt...

TOKİ sosyal konut kuraları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Tokat ve Bayburt için hak sahipleri belirlenecek. Tokat'ta yapılacak kura çekimleri sonucunda; Merkez, Erbaa, Turhal, Pazar, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde 1.500 konut inşa edilecek. Bu kapsamda isim listesini merak eden ve kurayı canlı izlemek isteyenler için gerekli detaylara haberimizde yer verdik. Peki, TOKİ Tokat kura sonuçları açıklandı mı? İşte Tokat (2+1 3+1) 1.500 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ!