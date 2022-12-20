Tokat (2+1 3+1) 1.500 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! TOKİ TOKAT KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Merkez, Erbaa, Turhal, Pazar, Artova, Yeşilyurt...
TOKİ Tokat'ta inşa edeceği 1.500 konut için kura çekimi yapacak. 19 Aralık 2022 tarihinde saat 10:00'da başlayacak kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve vatandaşlar canlı olarak izleyebilecek. Merkez, Erbaa, Turhal, Pazar, Artova, Yeşilyurt ilçelerinde yaşayan binlerce kişi kura sonuçlarını araştırmaya başladı. İşte Tokat (2+1 3+1) 1.500 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ!
20.12.2022 11:17 - Son Güncelleme: 20.12.2022 11:18
TOKİ sosyal konut kuraları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Tokat ve Bayburt için hak sahipleri belirlenecek. Tokat'ta yapılacak kura çekimleri sonucunda; Merkez, Erbaa, Turhal, Pazar, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde 1.500 konut inşa edilecek. Bu kapsamda isim listesini merak eden ve kurayı canlı izlemek isteyenler için gerekli detaylara haberimizde yer verdik. Peki, TOKİ Tokat kura sonuçları açıklandı mı? İşte Tokat (2+1 3+1) 1.500 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ!