Ailelere 15 bin TL nakit destek! O kişilere başvurusuz kira + 15.000 TL ödeme yapılacak! Depremzedelere yardımlar başlıyor... Ne zaman verilecek?
15 bin TL deprem destek ödemesiyle alakalı araştırmalar hız kazandı. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremi büyük bir yıkıma sebebiyet verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Depremzedelere 15 bin lira taşınma yardımı yapılacak" ifadelerine yer verdi. Ayrıca ev sahibi olanlara 5 bin lira, kiracı olanlara 2 bin lira kira yardımı verileceğini duyurdu. Peki, deprem yardımları ne zaman verilecek? İşte merak edilenler...
10.02.2023 22:26 - Son Güncelleme: 10.02.2023 22:26
Devlet tarafından depremzedelere 15 bin TL destek kampanyası başlatılıyor. Başkan Erdoğan, "Hane başına taşınma yardımı ile birlikte 15 bin lira vermenin hazırlıklarını yapıyoruz" ifadelerine yer verdi. Bu gelişmenin ardından "15 bin TL deprem yardım parası nasıl alınır, kimlere verilecek? 15 bin TL destek parası ne zaman verilecek?" soruları sorulmaya başlandı. İşte tüm detaylar haberimizde...
Adıyaman'ı ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremzedelerle görüştü. Ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, verilecek desteklerle ilgili konuştu.