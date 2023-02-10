Ailelere 15 bin TL nakit destek! O kişilere başvurusuz kira + 15.000 TL ödeme yapılacak! Depremzedelere yardımlar başlıyor... Ne zaman verilecek?

Devlet tarafından depremzedelere 15 bin TL destek kampanyası başlatılıyor. Başkan Erdoğan, "Hane başına taşınma yardımı ile birlikte 15 bin lira vermenin hazırlıklarını yapıyoruz" ifadelerine yer verdi. Bu gelişmenin ardından "15 bin TL deprem yardım parası nasıl alınır, kimlere verilecek? 15 bin TL destek parası ne zaman verilecek?" soruları sorulmaya başlandı. İşte tüm detaylar haberimizde...