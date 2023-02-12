13,14 Şubat altın fiyatları ne kadar olacak? Altın artacak mı, düşecek mi? Şubat 2023 gram, çeyrek, yarım, tam, harem altın fiyatları....
Altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yurdun doğu ve güneydoğu bölgelerini etkileyen depremin ardından tüm vatandaşlar büyük bir seferberlik içinde girdi. Ülkenin kalbi deprem bölgesinde atarken diğer yandan ekonomik faaliyetlerde yardım amaçlı her zamankinden daha aktif bir hale geldi. Peki, 11 Şubat altın fiyatları ne kadar? İşte güncel canlı gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...
12.02.2023 08:19 - Son Güncelleme: 12.02.2023 08:20
Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları haftayı düşüşle tamamladı. Altın piyasasında sabah saatlerinde ufak çaplı bir yükseliş görülse de gün içinde yaşanan düşüşler değer artışını nötrlemeye yetiyor.