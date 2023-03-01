Aileler başvuruyor paralar çocuklara bağlanıyor! Evladı olanlara Aile Bakanlığı’ndan ödeme! 1-2 çocuğa en az 350 TL harçlık! Anasınıfı, ilkokul...

Çocuk ödemesi başvuruları e-Devlet'ten yapılıyor! Evladı olan aileler yaşadı! 360- 650 TL arasında harçlık verilecek. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında Çocuk Destek Bileşeni ödemeleri devam ediyor. 2023 yılında en az 1 çocuğu olanlara 350 TL'den başlayan ödemeler yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan bu ödemeler için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Peki Çocuk Destek Bileşeni nedir, nasıl başvurulur? Çocuk destek ödemesi ne kadar, şartları neler? İşte merak edilen tüm detaylar...