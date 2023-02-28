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Haberler Ekonomi Yılın 12 ayı boyunca ödeniyor! Başvurusu onaylanan kişilere tam 4.330 TL para yardımı! Gören duyan sevinçten havaya uçacak!

Yılın 12 ayı boyunca ödeniyor! Başvurusu onaylanan kişilere tam 4.330 TL para yardımı! Gören duyan sevinçten havaya uçacak!

Türkiye'de bakıma muhtaç olan engelli, yaşlı veya hasta bireylere yardımcı olmak için evde bakım hizmetleri sunulmaktadır. Bu hizmetlerden yararlanmak isteyen kişilerin öncelikle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sonrasında, yapılacak değerlendirme sonucunda ihtiyaç sahibi kişiye evde bakım hizmeti verilip verilmeyeceği belirlenir. Ocak ayında yapılan artışla birlikte yeni yılın ilk altı ayında ödeme tutarı 4 bin 337 TL olarak belirlendi.

28.02.2023 14:42 - Son Güncelleme: 28.02.2023 14:42
Yılın 12 ayı boyunca ödeniyor! Başvurusu onaylanan kişilere tam 4.330 TL para yardımı! Gören duyan sevinçten havaya uçacak!

Evde bakım aylığı Türkiye'deki yaşlı ve engelli vatandaşlara sağlanan bir sosyal yardım programıdır. Evde bakım hizmeti alan kişilerin ailelerine destek ödemesi yapılmaktadır. Bu maaşın ödemesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Ödeme tutarı ay ortası hesaplara geçmektedir. Ocak ayında yapılan son artışla birlikte evde bakım maaşı 4 bin 336 TL oldu.

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Yılın 12 ayı boyunca ödeniyor! Başvurusu onaylanan kişilere tam 4.330 TL para yardımı! Gören duyan sevinçten havaya uçacak!

ÖDEME TUTARI ARTTI

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu.

Yılın 12 ayı boyunca ödeniyor! Başvurusu onaylanan kişilere tam 4.330 TL para yardımı! Gören duyan sevinçten havaya uçacak!

Buna göre 2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım maaşı, 2023 yılında 4 bin 337 TL oldu.

Yılın 12 ayı boyunca ödeniyor! Başvurusu onaylanan kişilere tam 4.330 TL para yardımı! Gören duyan sevinçten havaya uçacak!

SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım yardımı alanlar ödemelerin yatıp yatmadığını iki şekilde sorgulayabilir.

Yılın 12 ayı boyunca ödeniyor! Başvurusu onaylanan kişilere tam 4.330 TL para yardımı! Gören duyan sevinçten havaya uçacak!

İlk olarak vatandaşlar e-Devlet kapısı üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile birlikte sağ üst bölümde bulunan arama kutucuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazarak sorgulama yapabilirler.

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