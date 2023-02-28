Yılın 12 ayı boyunca ödeniyor! Başvurusu onaylanan kişilere tam 4.330 TL para yardımı! Gören duyan sevinçten havaya uçacak!
Türkiye'de bakıma muhtaç olan engelli, yaşlı veya hasta bireylere yardımcı olmak için evde bakım hizmetleri sunulmaktadır. Bu hizmetlerden yararlanmak isteyen kişilerin öncelikle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sonrasında, yapılacak değerlendirme sonucunda ihtiyaç sahibi kişiye evde bakım hizmeti verilip verilmeyeceği belirlenir. Ocak ayında yapılan artışla birlikte yeni yılın ilk altı ayında ödeme tutarı 4 bin 337 TL olarak belirlendi.
28.02.2023 14:42 - Son Güncelleme: 28.02.2023 14:42
Evde bakım aylığı Türkiye'deki yaşlı ve engelli vatandaşlara sağlanan bir sosyal yardım programıdır. Evde bakım hizmeti alan kişilerin ailelerine destek ödemesi yapılmaktadır. Bu maaşın ödemesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Ödeme tutarı ay ortası hesaplara geçmektedir. Ocak ayında yapılan son artışla birlikte evde bakım maaşı 4 bin 336 TL oldu.