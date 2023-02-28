Yılın 12 ayı boyunca ödeniyor! Başvurusu onaylanan kişilere tam 4.330 TL para yardımı! Gören duyan sevinçten havaya uçacak!

Evde bakım aylığı Türkiye'deki yaşlı ve engelli vatandaşlara sağlanan bir sosyal yardım programıdır. Evde bakım hizmeti alan kişilerin ailelerine destek ödemesi yapılmaktadır. Bu maaşın ödemesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Ödeme tutarı ay ortası hesaplara geçmektedir. Ocak ayında yapılan son artışla birlikte evde bakım maaşı 4 bin 336 TL oldu.