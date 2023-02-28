EYT başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak? EYT şartları ne oldu: 3600, 5000 DETAYI! EYT’de değişiklik oldu mu? MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ 2023!

EYT başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak, EYT şartları ne oldu, değişiklik oldu mu soruları 28 Şubat 2023 sabah saatlerinden itibaren sıkça araştırılmaya başlandı. Emeklilikte yaşa takılanların gözü kulağı Meclis'te. EYT'de bundan sonraki süreçte Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak ve Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. İşte tüm detaylar...