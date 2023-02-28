EYT başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak? EYT şartları ne oldu: 3600, 5000 DETAYI! EYT'de değişiklik oldu mu? MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ 2023!
Son dakika... EYT BUGÜN MECLİSTE SON DURUM! EYT düzenlemesi bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Milyonlarca EYT'li internet arama motorlarında, ''Başvurular ne zaman başlayacak? EYT başvurusu nasıl yapılır? EYT şartları ne oldu? EYT staj sigortası başlangıç sayılacak mı, son durum ne? Düzenlemede son dakika bir değişiklik olur mu? Maaşlar ne zaman hesaplara geçecek?'' sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...
EYT başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak, EYT şartları ne oldu, değişiklik oldu mu soruları 28 Şubat 2023 sabah saatlerinden itibaren sıkça araştırılmaya başlandı. Emeklilikte yaşa takılanların gözü kulağı Meclis'te. EYT'de bundan sonraki süreçte Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak ve Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. İşte tüm detaylar...
EYT'DE SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin süreçle ilgili "EYT ile ilgili kanun teklifi yasalaştıktan sonra Resmi Gazete'de yayınlanmasını bekleyeceğiz. Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra sosyal güvenlik kurumlarından 'emekli olabilir' yazısını alacaklar. Ve bu yazıyla birlikte işverenlerine emeklilik dilekçesi verecekler." açıklamasında bulundu.
BAŞVURU SÜRECİ NASIL OLACAK?
Tarkan Zengin, "İşverenlerin vakit kaybetmeden aylık talebinde bulunabilmeleri için çalışanların işten çıkışlarını yapmaları gerekir. İşverenler çıkışlarını bildirdikten sonra çalışanlar bu sefer e-Devlet üzerinden ya da kurumlara giderek o andan itibaren aylık bağlatma talebinde bulunabilirler" dedi.
MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?
Maaşlar, emeklilik için başvuru dilekçesi verildikten sonraki ay başından itibaren ödenmeye başlanacak. Emekliliğe hak kazananların aylıkları kesintisiz ödenecek.
Kıdem tazminatı ödemeleri de yapılacak. Ödemelerin zamanı, çalışanın işverenlerle yaptığı anlaşmaya göre değişecek.