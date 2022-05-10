Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı: Fatura derdine son! 1150 TL ve 206 TL hesaplara yatmaya başladı! Fatura ile PTT’ye gitmek yeterli!

Ülke sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere elektrik faturası ve doğalgaz faturası desteği vereceğini duyuran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, söz konusu yardımlara PTT şubeleri aracılığı ile ulaşılabileceğini bildirdi. Bakanlık, ilgili yardımlarının ayrıntılarını resmi internet sitesi aracılığı ile paylaştı.