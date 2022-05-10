Yerli otomobil TOGG’a övgü dolu sözler: Çok beğendik iş birliği yapalım

CES 2022 fuarı ile ilk kez dünya sahnesine çıkan yerli otomobil TOGG, uluslararası manşetlerde yerini almayı sürdürüyor. TOGG'u çok beğendiklerini açıklayan Kazakistan Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Havacılık Sanayi Bakanı Bagdat Mussin, "Öyle büyük ve inovatif projelerde yeni iş birlikleri başlarsa çok güzel olur" açıklamasında bulundu.