Konutta kredi desteği satışları nasıl etkileyecek? Piyasaya konutta destek paketi dopingi
Başkan Erdoğan Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada konutta destek paketlerini açıklamıştı. Bu çerçevede ilk ve tek konutunu alacak vatandaşlar, fiyatı 2 milyon liraya kadar olan birinci el konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi kullanabilecek. Konutta kredi desteği satışları nasıl etkileyecek? İşte sektör temsilcilerinin konutta destek paketiyle ilgili değerlendirmeleri.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası müjdesini verdiği konut sektörüne ilişkin 3 destek paketiyle ilk konutunu alacak vatandaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimlerinin artırılması, Liralaşma Stratejisi'nin desteklenmesi, tamamlanmamış inşaatların bitirilerek konut arzının artırılması ve destek alan firmaların konut fiyatlarını sabit tutması amaçlanıyor.
Bu çerçevede ilk ve tek konutunu alacak vatandaşlar, fiyatı 2 milyon liraya kadar olan birinci el konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi kullanabilecek.
İkinci paket kapsamında konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan'dan önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının (DTH) yahut hurda altının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) satımıyla karşılanması şartıyla aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi sağlanacak. Uygulama sıfır ve ikinci el konutlarda geçerli olacak.
İnşaat sektörüne yönelik destek çerçevesinde ise asgari yüzde 40'ı tamamlanmış ve yüzde 50'si satılmamış projelerin tamamlanması için 20 milyar lira kaynak aktarılacak. 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmayı taahhüt eden şirketler bu destekten yararlanabilecek.
"KONUTTA ARZ SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN İLK KIVILCIM"
İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, destek paketlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Sektörümüzün sorunlarının çözümü için Cumhurbaşkanımızın açıkladığı paketin kapsamı, konut almak isteyenlere fırsat sunarken, konut arzının artmasında da ilk kıvılcım olacak." dedi.
Açıklanan alternatifli destek paketleri sayesinde konut ihtiyacı olanların faiz yükünün azaltılacağını, maliyetlerden dolayı değer artışı yaşayan konut fiyatlarına erişiminin kolaylaşacağını dile getiren Durbakayım, aynı zamanda döviz ve altın gibi stabil yatırımların reel ekonomiye kazandırılması noktasında önemli bir hamle olacağını vurguladı.
Durbakayım, birçok oyuncunun şartlardan dolayı çekildiği bu dönemde alınan radikal kararlarla sektörün tekrar canlanacağını kaydederek, "Küçük ve orta ölçekli konut üreticilerinin, ham madde fiyatları sabit olduğu sürece, ihtiyaç duyulan konut arzına katkı sağlayabilmek için metrekare birim fiyatlarını sabitlemeye her zaman hazır olduğunun altını çizmek isteriz." diye konuştu.
Bürokratik kanalların devreye girmesi ve finansman desteğiyle ateşlenen kıvılcımın meşaleye dönüşeceğini aktaran Durbakayım, desteklerden sektöre uzun yıllarını vermiş ancak son dönemdeki gelişmeler nedeniyle mali yapısı bozulmuş firmaların da faydalanabilmesi adına gereken düzenlemelerin yapılması talebinde bulundu.