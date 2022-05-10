Konutta kredi desteği satışları nasıl etkileyecek? Piyasaya konutta destek paketi dopingi

Durbakayım, birçok oyuncunun şartlardan dolayı çekildiği bu dönemde alınan radikal kararlarla sektörün tekrar canlanacağını kaydederek, "Küçük ve orta ölçekli konut üreticilerinin, ham madde fiyatları sabit olduğu sürece, ihtiyaç duyulan konut arzına katkı sağlayabilmek için metrekare birim fiyatlarını sabitlemeye her zaman hazır olduğunun altını çizmek isteriz." diye konuştu.

Bürokratik kanalların devreye girmesi ve finansman desteğiyle ateşlenen kıvılcımın meşaleye dönüşeceğini aktaran Durbakayım, desteklerden sektöre uzun yıllarını vermiş ancak son dönemdeki gelişmeler nedeniyle mali yapısı bozulmuş firmaların da faydalanabilmesi adına gereken düzenlemelerin yapılması talebinde bulundu.