AİLE DESTEK PARALARI NİSAN AYI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK? Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri neden yatmadı? Bayram ikramiyesi...

Nisan ayı Aile Destek Programı ödemeleri neden yatmadı merak ediliyor. 850 TL ile 1.250 TL arasında yapılan ödemeler her ay düzenli olarak hesaplara geçiyor. Ancak Nisan ayı ödemelerini henüz almayan vatandaşlar sorgulamalar başladı. 29 Temmuz 2022 tarihinden itibaren hesaplara yatırılan ödemeler, hane içinde kişi başına düşen gelirin 1833,45 TL'nin altında olması halinde veriliyor. Peki Aile Destek paraları nisan ayı yattı mı, ne zaman yatacak? Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri neden yatmadı? Bayram ikramiyesi...