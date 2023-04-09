AİLE DESTEK PARALARI NİSAN AYI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK? Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri neden yatmadı? Bayram ikramiyesi...
Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak merakla araştırılmaya devam ediyor. Nisan ayının ilk haftasını geride bıraktık. Aile Destek Programı kapsamında ödeme alan vatandaşlar Nisan ayı ödemelerini almayı bekliyor. Bu noktada internet arama motorlarında son durum sorgulanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından dar gelirli vatandaşlara aylık olarak ödenen Aile Destek Paketi'nin Nisan ayı ödemeleri hakkında son dakika gelişmeler haberimizin devamında...
09.04.2023 12:59 - Son Güncelleme: 09.04.2023 12:59
Nisan ayı Aile Destek Programı ödemeleri neden yatmadı merak ediliyor. 850 TL ile 1.250 TL arasında yapılan ödemeler her ay düzenli olarak hesaplara geçiyor. Ancak Nisan ayı ödemelerini henüz almayan vatandaşlar sorgulamalar başladı. 29 Temmuz 2022 tarihinden itibaren hesaplara yatırılan ödemeler, hane içinde kişi başına düşen gelirin 1833,45 TL'nin altında olması halinde veriliyor. Peki Aile Destek paraları nisan ayı yattı mı, ne zaman yatacak? Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri neden yatmadı? Bayram ikramiyesi...
2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?
Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir.