%36,36 zam NETLEŞTİ + 3.750 TL ödeme! ZAMLI Dul ve yetim aylığı ödeme takvimi ve LİSTESİ! Dul ve Yetim maaşına zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu?
Dul ve yetim aylığı alanlara müjde! 2023 güncel dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL oldu sorusunun cevabı belli oldu. Dul/yetim maaşlarına zam yapıldı. En düşük emekli maaşı alt sınırının 5 bin 500 liradan 7500 TL'ye yükselmesiyle birlikte yüzbinlerce vatandaşın yararlandığı dul ve yetim maaşlarında da artış oldu. Peki Dul ve Yetim maaşına zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu? ZAMLI Dul ve yetim aylığı ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak? İşte hesaplamalar ve diğer detaylar...
10.04.2023 10:21 - Son Güncelleme: 10.04.2023 10:21
En düşük emekli maaşı 7.500 TL oldu. Gözler bu kez dul ve yetim maaşlarına çevrildi. Bu noktada ''Dul ve Yetim maaşlarına zam var mı, geldi mi? Dul ve Yetim maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı maaşlar yattı mı, ne zaman yatacak?'' sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Emeklilerin ve EYT'lilerin alacağı zamdan dul ve yetimler de yararlanacak. Hem maaşlar hem bayram ikramiyeleri artacak! %36,36 zam + 3.750 TL ödeme! İşte detaylar...
ZAMLI DUL VE YETİM AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yeni emekli maaşlarının ödemeleriyle ilgili, "2023 yılı nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıklar 7 bin 500 TL olarak ödenecek ve 8,8 milyon emeklimiz bu düzenlemeden yararlanacaktır" açıklaması yapıldı.