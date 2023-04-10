RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi %36,36 zam NETLEŞTİ + 3.750 TL ödeme! ZAMLI Dul ve yetim aylığı ödeme takvimi ve LİSTESİ! Dul ve Yetim maaşına zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu?

%36,36 zam NETLEŞTİ + 3.750 TL ödeme! ZAMLI Dul ve yetim aylığı ödeme takvimi ve LİSTESİ! Dul ve Yetim maaşına zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu?

Dul ve yetim aylığı alanlara müjde! 2023 güncel dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL oldu sorusunun cevabı belli oldu. Dul/yetim maaşlarına zam yapıldı. En düşük emekli maaşı alt sınırının 5 bin 500 liradan 7500 TL'ye yükselmesiyle birlikte yüzbinlerce vatandaşın yararlandığı dul ve yetim maaşlarında da artış oldu. Peki Dul ve Yetim maaşına zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu? ZAMLI Dul ve yetim aylığı ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak? İşte hesaplamalar ve diğer detaylar...

10.04.2023 10:21 - Son Güncelleme: 10.04.2023 10:21
Dul ve Yetim maaşına zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu? %36,36 zam NETLEŞTİ + 3.750 TL ödeme! ZAMLI Dul ve yetim aylığı ödeme takvimi ve LİSTESİ!

En düşük emekli maaşı 7.500 TL oldu. Gözler bu kez dul ve yetim maaşlarına çevrildi. Bu noktada ''Dul ve Yetim maaşlarına zam var mı, geldi mi? Dul ve Yetim maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı maaşlar yattı mı, ne zaman yatacak?'' sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Emeklilerin ve EYT'lilerin alacağı zamdan dul ve yetimler de yararlanacak. Hem maaşlar hem bayram ikramiyeleri artacak! %36,36 zam + 3.750 TL ödeme! İşte detaylar...

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Dul ve Yetim maaşına zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu? %36,36 zam NETLEŞTİ + 3.750 TL ödeme! ZAMLI Dul ve yetim aylığı ödeme takvimi ve LİSTESİ!

DUL VE YETİM MAAŞINA ZAM GELDİ Mİ, NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Son dakika... Bu yıl emekli ve memur maaşlarına %30'luk zam yapıldı. Böylelikle dul ve yetim aylıkları da yüzde 30 zamlı olarak hesaplara yatırılmaya başlandı.

Dul ve Yetim maaşına zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu? %36,36 zam NETLEŞTİ + 3.750 TL ödeme! ZAMLI Dul ve yetim aylığı ödeme takvimi ve LİSTESİ!

En düşük emekli maaşı alt sınırı da son olarak 5 bin 500 liradan 7500 TL'ye yükseldi. En düşük sınırdan emekli maaşı alanların aylıkları 36,36 oranında arttı. Bu durumda maaşını alt sınırdan alan sigortalının ailesine ödenen dul ve yetim aylıkları da %36,36 oranında artmış oldu.

Dul ve Yetim maaşına zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu? %36,36 zam NETLEŞTİ + 3.750 TL ödeme! ZAMLI Dul ve yetim aylığı ödeme takvimi ve LİSTESİ!

Örneğin son gelen artış ile birlikte 7.500 TL olan en düşük emekli maaşından dul ve yetim aylığı alan vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında ödeme yapılıyor. En düşük sınırdan emekli maaşı alan sigortalının eşi zamdan önce 2 bin 250 TL ödeme alırken artış sonrası 3.750 TL ödeme alacak.

Dul ve Yetim maaşına zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu? %36,36 zam NETLEŞTİ + 3.750 TL ödeme! ZAMLI Dul ve yetim aylığı ödeme takvimi ve LİSTESİ!

ZAMLI DUL VE YETİM AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yeni emekli maaşlarının ödemeleriyle ilgili, "2023 yılı nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıklar 7 bin 500 TL olarak ödenecek ve 8,8 milyon emeklimiz bu düzenlemeden yararlanacaktır" açıklaması yapıldı.

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