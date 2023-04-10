%36,36 zam NETLEŞTİ + 3.750 TL ödeme! ZAMLI Dul ve yetim aylığı ödeme takvimi ve LİSTESİ! Dul ve Yetim maaşına zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu?

En düşük emekli maaşı 7.500 TL oldu. Gözler bu kez dul ve yetim maaşlarına çevrildi. Bu noktada ''Dul ve Yetim maaşlarına zam var mı, geldi mi? Dul ve Yetim maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı maaşlar yattı mı, ne zaman yatacak?'' sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Emeklilerin ve EYT'lilerin alacağı zamdan dul ve yetimler de yararlanacak. Hem maaşlar hem bayram ikramiyeleri artacak! %36,36 zam + 3.750 TL ödeme! İşte detaylar...